Stars Halle Berry will sich nicht für ihr Alter schämen

Halle Berry - Avalon - Cannes Film Festival - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2026, 11:00 Uhr

Die Hollywood-Schauspielerin bezeichnet es als "Privileg", älter zu werden - es die natürlichste Sache der Welt.

Halle Berry „weigert sich“, sich für ihr Alter zu schämen, und fühlt sich „jetzt wertvoller als je zuvor“.

Die US-Schauspielerin wird im August 60 Jahre alt und sprach offen über die Herausforderungen, denen ältere Frauen in Hollywood gegenüberstehen. Sie werde nicht akzeptieren, dass weibliche Stars mit den Jahren als „weniger wertvoll“ betrachtet würden.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Times‘ erklärte sie: „Warum sollten wir uns für das Natürlichste, das uns allen passiert, schämen? Ich habe dieses Problem nicht; die Gesellschaft hat das Problem. Sie wollen mich in eine Schublade stecken, auf der steht: ‚Du bist jetzt ein bestimmtes Alter; du bist nicht mehr so wertvoll wie früher.'“ Die ‚Catwoman‘-Darstellerin betonte: „Ich weigere mich – weigere mich wirklich –, das zu akzeptieren, weil ich weiß, dass ich jetzt wertvoller bin als je zuvor. Klüger, weiser, stärker, besser…“

Es sei ein „Privileg“, älter zu werden. „Aber es ist so stigmatisiert, besonders für Frauen. Wenn sie auch über das Alter von Männern sprechen würden, wäre es fair. Aber das tun sie nicht. Dadurch sind die Karten gegen uns gestapelt“, klagte Halle. Weibliche Hollywood-Stars würden von den Medien ganz anders behandelt werden. „Ich weiß gar nicht, wie alt diese männlichen Schauspieler sind, weil ihr Alter nicht vor ihrem Namen steht. Bei uns steht es immer davor. Bald wird es heißen: ’60-jährige Halle Berry'“, offenbarte sie.

Die Oscar-Preisträgerin gab außerdem zu, dass es ihr schwerfällt, Komplimente anzunehmen, wenn diese nur auf ihr Aussehen bezogen sind. „Ich sterbe tausend Tode. Es wird ein schwer zu akzeptierendes Kompliment. Jahr für Jahr. Wenn man danach strebt, mehr zu sein. Ich habe als Schauspielerin wirklich hart gearbeitet, und trotzdem auf ein schönes Gesicht reduziert zu werden, ist so: ‚Hey, warte mal. Komm schon …'“, ärgerte sie sich.