Alle Jahre wieder Halloween ist vorbei: Mariah Carey leitet die Weihnachtssaison ein

Mariah Carey hat die Weihnachtszeit wie jedes Jahr am 1. November eingeläutet. (eyn/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 17:45 Uhr

Alle Jahre wieder heißt es "All I Want For Christmas Is You". Traditionell am 1. November leitet Mariah Carey, die "Queen of Christmas", die Weihnachtszeit mit einem Video ein. In diesem Jahr gab es einen Tanz zu bewundern.

Kaum ist Halloween vorbei, ist Mariah Carey (55) mit ihrem traditionellen Eröffnungsclip in die Weihnachtssaison gestartet. Am 1. November, kurz nach Mitternacht, teilte die selbst ernannte "Queen of Christmas" ihr diesjähriges Video auf ihrem Instagram-Account. Wie gewohnt betitelte sie es mit "It's Time" (deutsch: "Es ist Zeit").

Tango zum Weihnachtsstart

In diesem Jahr verwandelte die Sängerin sich in Morticia Addams von der Addams Family. Zu Beginn des einminütigen Videos ist das Haus aus dem Cartoon zu sehen; drinnen legt Carey zusammen mit einem als Gomez Addams verkleideten Tanzpartner einen Tango aufs Parkett. Doch daran scheint sie nicht lange Gefallen zu finden, denn sie wirft ihm einen Dolch ins Gesicht und öffnet schließlich einen Kleiderschrank.

Darin hängt ein rotes Weihnachtskostüm – die erste Farbe in dem Video, das bisher schwarz-weiß war -, die Uhr tickt, und Carey singt auf einem Schlitten sitzend ihre ikonische Zeile "It's Time." Dann beginnt ihr Weihnachtsklassiker "All I Want For Christmas Is You" zu spielen, das gruselige Haus verwandelt sich in ein Winterwunderland und der Tangotänzer wird zum Schneemann.

Mariah Carey wartet alle Jahre wieder auf Weihnachten

Mariah Careys Weihnachtsmusik erfreut sich immer wieder enormer Beliebtheit. Mit "All I Want For Christmas Is You" führt sie jedes Jahr wochenlang die Charts an und hält zahlreiche Rekorde. Der Song ist auch eine jährliche Marketingmöglichkeit und Einkommensquelle für die Musik-Diva, die ihre Weihnachtsmusik kräftig in den sozialen Medien bewirbt und Weihnachtskonzerte veranstaltet.

Mit Erfolg: In den Kommentaren häufen sich die begeisterten Kommentare zu dem Eröffnungsvideo. "Ich habe das ganze Jahr auf diesen Moment gewartet", "Es wird einfach immer besser" und "Es wird nie langweilig werden, das jedes Jahr zu sehen", heißt es dort.