Digitale Welten Halloween mit Heidi Klum im „Modelverse“: Was ist eigentlich Roblox?

Roblox ist eine Online-Plattform, auf der Nutzer Spiele erstellen, teilen und spielen können - auch Heidi Klum macht mit. (elm/spot)

SpotOn News | 14.10.2024, 16:46 Uhr

Entertainerin Heidi Klum ist kürzlich auch in die Gaming-Welt eingestiegen. Nun lädt sie auf ihrem digitalen Laufsteg zu einer Halloween-Party in "Modelverse". Das Wichtigste über die dahinterliegende Roblox-Plattform, die fast jedes Kind kennt.

Heidi Klum (51) hat jüngst mit ihrem Projekt "Modelverse" den Sprung in die digitale Welt von Roblox gewagt. Die Entertainerin nutzt die Plattform, um ihre Fans auf eine virtuelle Reise durch die Modemetropolen der Welt zu schicken – und lädt sie auf Instagram zu einer Halloween-Party auf dem virtuellen Laufsteg ein. Und viele Ältere fragen sich auf einmal: Was ist eigentlich Roblox? Dabei steht "Modelverse" beispielhaft für die vielen Möglichkeiten, die diese Plattform bietet. Was Roblox ist und warum es bei jungen Menschen so beliebt ist.

Anders als viele andere Plattformen ist Roblox nicht ein einzelnes Spiel, sondern eine umfassende virtuelle Welt, in der Nutzer sowohl Spiele spielen als auch eigene Inhalte entwickeln können. Die Plattform wurde 2006 gegründet und hat sich seitdem zu einem kreativen Hub entwickelt, auf dem Millionen von Spielen und Welten von den Nutzern selbst erschaffen werden. Dies bietet den Spielern eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Erlebnissen, von simplen Minispielen bis hin zu komplexen Abenteuern und Simulationen.

Der Aufbau von Roblox

Die Besonderheit von Roblox liegt in seiner Funktion als Kreativplattform. Jeder, der sich anmeldet, kann mithilfe des "Roblox Studios" eigene Spiele und Welten kreieren. Dabei kommt die Programmiersprache Lua zum Einsatz, was es Entwicklern ermöglicht, detaillierte Spielmechaniken und individuelle Inhalte zu gestalten. Die selbst erstellten Spiele können dann von anderen Nutzern weltweit gespielt werden – mit dem Effekt, dass die Roblox-Community jeden Tag wächst und sich immer neue Trends und Spielkonzepte entwickeln.

Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Monetarisierung: Entwickler können ihre Spiele und Inhalte durch Mikrotransaktionen finanziell nutzbar machen. Die virtuelle Währung "Robux" ermöglicht es Spielern, besondere Gegenstände, Outfits oder Fähigkeiten zu kaufen. Robux können mit echtem Geld erworben werden, was vielen Entwicklern auf der Plattform eine Einkommensquelle bietet. Heidi Klums "Modelverse" beispielsweise folgt diesem Prinzip – während viele Outfits und Gegenstände kostenlos sind, erfordert die individuelle Gestaltung eines virtuellen Avatars oft kleinere Ausgaben für Frisuren oder Make-up.

Eine Plattform für alle Altersgruppen

Roblox richtet sich zwar hauptsächlich an Kinder und Jugendliche, hat aber durch seine einfache Zugänglichkeit auch ein breiteres Publikum erreicht. Das Alter der Nutzer wird zu Beginn durch einfache Zuordnungsaufgaben überprüft, was für junge Spieler oft eine Herausforderung darstellt. Sobald die Registrierung abgeschlossen ist – und nach Bestätigung durch die Eltern – können die Spieler auf den gesamten Inhalt der Plattform zugreifen. Dabei bietet Roblox unterschiedliche Sicherheitsmechanismen und Elternkontrollen, um jüngere Nutzer zu schützen.

Trotz dieser Vorkehrungen gibt es immer wieder Diskussionen um die Sicherheit und den Jugendschutz auf der Plattform, insbesondere im Zusammenhang mit Mikrotransaktionen und der Interaktion mit anderen Nutzern. Eltern wird daher empfohlen, die Aktivitäten ihrer Kinder regelmäßig zu überprüfen und sich mit den Funktionen vertraut zu machen.