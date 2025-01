Stars Hannes Jaenicke: Sein Domizil ist abgebrannt!

19.01.2025

Der Schauspieler hat sein Anwesen in Los Angeles in den aktuellen Bränden verloren.

Hannes Jaenicke hat sein Anwesen in Los Angeles in den Feuern verloren.

Wie unter anderem die ‚Bunte‘ berichtet, besitzt der deutsche Schauspieler bereits seit mehr als drei Jahrzehnten ein Haus in den idyllischen Pacific Palisades. Durch die aktuell kaum unter Kontrolle zu bringenden Brände, die in und um Los Angeles bereits tausende Menschen obdachlos machten, verlor nun auch der ‚Männertag‘-Darsteller sein gesamtes Hab und Gut. „Es ist die Hölle. Alles ist abgebrannt“, zitiert das Magazin den verzweifelten Filmstar.

Insgesamt 27 Menschen sind den Flammen bereits zum Opfer gefallen, eine Vielzahl von Anwesen wurden unwiederbringlich zerstört. Auch zahlreiche Prominente mussten ihre Villen verlassen, als die Feuer zu nahe kamen. Unter anderem Paris Hilton verlor ihr gesamtes Anwesen. Sein Haus in der Nähe von Los Angeles bezog Jaenicke ursprünglich, um sich vermehrt dem Wassersport – seiner großen Leidenschaft – zu widmen. Durch seinen vollen Terminkalender musste der Filmstar sein Hobby jedoch wieder aufgeben. Vor einer Weile erzählte er dazu im Gespräch mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘: „Ich hatte mal ein größeres Boot in Los Angeles, aber wenn du nicht regelmäßig segelst, ist das ein enormer Aufwand. Ich war einfach zu viel unterwegs.“