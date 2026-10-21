Stars Hape Kerkeling rechnet mit der AfD ab

Hape Kerkeling - 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2026, 14:00 Uhr

Hape Kerkeling rechnet mit der AfD ab.

Hape Kerkeling findet deutliche Worte gegen Rechtspopulismus und gesellschaftliche Spaltung.

Bei der Verleihung des Talisman-Preises in der Frankfurter Paulskirche rief der 61-jährige Entertainer dazu auf, die Demokratie entschlossen zu verteidigen. Seine Botschaft: Wer verhindern wolle, dass sich die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte wiederholen, dürfe weder resignieren noch vor dem politischen Extremismus zurückweichen. Wie ‚t-online‘ berichtet, stellte Kerkeling bei seiner Rede Hoffnung, Zusammenhalt und Zivilcourage in den Mittelpunkt. Eine starke Gesellschaft lasse sich nicht von Angst bestimmen. Sie setze vielmehr auf Zuversicht, schütze Menschen in schwierigen Lebenslagen und begreife Vielfalt als Bereicherung. Dafür brauche es Mut und die Bereitschaft, sich gegen Ausgrenzung zu stellen.

Besonders deutlich wurde Kerkeling mit Blick auf den politischen Rechtsruck. „Jede Diktatur nährt sich von Schwarzmalern und Spaltern. Von Menschen, die keine Zukunft versprechen, sondern nur Feinde“, warnte er laut ’t-online‘. Mit Blick auf die AfD kritisierte der Komiker die zunehmende Radikalisierung der politischen Auseinandersetzung. Die Partei, die nach seinen Worten vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werde, und ihre radikalsten Anhänger würden sich gegenseitig weiter anstacheln. Auch die Sprache, mit der politische Gegner angegriffen werden, bereitet Kerkeling Sorgen. Er prangerte einen zunehmend verrohten Umgangston an und machte deutlich, dass eine demokratische Gesellschaft solche Entwicklungen nicht als Normalität hinnehmen dürfe. Seine Warnung fiel unmissverständlich aus: „An diesen Ton dürfen wir uns niemals gewöhnen.“

Der 61-Jährige erinnerte daran, dass der Faschismus nicht plötzlich entstanden sei, sondern auch durch gesellschaftliche Gewöhnung an Hass und Menschenfeindlichkeit begünstigt worden sei. „Der Hass hatte in unserer Geschichte einen Platz, und genau deshalb darf er in unserer Zukunft keinen mehr haben“, erklärte er. Kerkeling richtete seinen Appell ausdrücklich an die Bevölkerung. Wer glaube, die Lage werde sich schon nicht dramatisch entwickeln, unterschätze die Gefahr. Doch auch Hoffnungslosigkeit sei keine Lösung. Menschen, die heute überzeugt seien, ohnehin nichts mehr verändern zu können, lägen ebenso falsch. „Bleiben Sie mutig und lassen Sie uns dafür sorgen, dass Geschichte sich nicht wiederholt und es nicht so schlimm wird“, forderte der Entertainer.

Der Anlass seiner Rede war die Verleihung des Talisman-Preises der Deutschlandstiftung Integration. In diesem Jahr wurden fünf Persönlichkeiten aus der Kommunalpolitik für ihren gesellschaftlichen Einsatz ausgezeichnet: die ehemalige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Yannick Bares aus Rhaunen, Maria Helmis-Arend aus Köln, die designierte Göttinger Oberbürgermeisterin Onyeka Oshionwu sowie Stephanie Rikl aus Ostritz.