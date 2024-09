Stars Harry Potter: Casting für neue Filme startet

Daniel Radcliffe at the Tony Awards June 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2024, 15:36 Uhr

Die Macher des Reboots suchen aktuell nach passenden Darstellern.

Die Castings für das kommende Harry-Potter-Reboot beginnen.

Die Zauberersaga von J.K. Rowling soll demnächst zum zweiten Mal verfilmt werden. Die Darsteller für das geplante Projekt werden aktuell in offenen Vorsprechen gesucht. Ausschließlich Kinder aus Großbritannien und Irland erhalten die Chance, in der Neuverfilmung als Harry Potter, Ron Weasley oder Hermine Granger ihre Schauspielkarriere zu starten. Im Casting-Aufruf steht zu lesen: „Wir können derzeit nur Kinder in Betracht ziehen, die im April 2025 zwischen neun und elf Jahren sind. Bitte bewerbt euch nur, wenn ihr diese Kriterien erfüllt.“

Die Dreharbeiten für die neuen ‚Harry Potter‘-Streifen sollen demnach bereits in ungefähr sieben Monaten beginnen. Auch Daniel Radcliffe, der den Titelhelden im Originalfilm verkörperte, war beim Drehstart elf Jahre alt. Seine Co-Stars Emma Watson und Rupert Grint, die als Hermine und Ron zu sehen waren, waren zehn und zwölf. Im Statement der Produktionsfirma wurde derweil außerdem bekannt gegeben, dass das Ensemble für die Neuverfilmung möglichst divers sein soll. Es steht zu lesen: „Wir wollen ein inklusives und diverses Casting. Schlagt bitte für jede Rolle qualifizierte Performer vor, unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Behinderung, [Hautfarbe], sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder anderer vom Gesetz geschützter Faktoren, sofern nicht anders angegeben.“