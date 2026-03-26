Stars ‚Harry Potter‘-Serie kommt noch in diesem Jahr

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin, and Alastair Stout - Harry Potter - HBO BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 11:00 Uhr

Das ‚Harry Potter‘-Revival wird früher als erwartet auf HBO erscheinen.

Der erste Trailer zur kommenden Revival-Serie, die auf J. K. Rowlings Zauberer-Romanen basiert – beginnend mit ‚Harry Potter und der Stein der Weisen‘ – wurde veröffentlicht, und die Fans müssen nicht wie erwartet bis 2027 warten.

Am Ende des Teasers bestätigte HBO, dass die Serie Weihnachten 2026 Premiere feiern wird, statt wie zuvor angekündigt im Jahr 2027. Die erste Staffel wird übrigens ‚Harry Potter und der Stein der Weisen‘ heißen, was bedeutet, dass jede Staffel nach dem jeweiligen Buch benannt wird, anstatt einfach nur ‚Harry Potter‘ zu heißen.

HBO- und HBO Max-Chef Casey Bloys betonte kürzlich, es sei nicht schwer gewesen, Schauspieler dazu zu bewegen, sich für ein Jahrzehnt Arbeit an der Potter-Serie zu verpflichten, die jeweils eine Staffel zu jedem der sieben Bücher von Rowling haben wird. Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „Nicht wirklich. Ich meine, ich denke, wenn sich jemand für ein TV-Projekt verpflichtet, ist die Hoffnung, dass es ein Job für die nächsten 10 Jahre wird. Ich meine, das ist ein Traum. Wir hatten also eigentlich keine Probleme damit. Ich denke, jeder, der bereit ist, bei einer Fernsehserie mitzumachen, geht möglicherweise eine langfristige Verpflichtung ein. Das ist also etwas, worüber man nachdenken muss.“