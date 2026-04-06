Stars ‚Harry Potter‘-Star Bonnie Wright erwartet zweites Kind

Bonnie Wright pregnancy announcement - ONE USE Instagram - April 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.04.2026, 10:37 Uhr

Die Ginny-Weasley-Darstellerin hat bereits einen zweijährigen Sohn - nun ist sie erneut schwanger.

Bonnie Wright ist zum zweiten Mal schwanger.

Die 35-jährige Schauspielerin – die vor allem durch ihre Rolle als Ginny Weasley in der ‚Harry Potter‘-Reihe bekannt ist – hat bereits den zweijährigen Sohn Elio mit ihrem Ehemann Andrew Lococo, den sie 2022 heiratete. Auf Instagram teilte sie nun Fotos, die sie auf dem Sofa mit ihrem kleinen Sohn zeigen.

Dazu schrieb sie: „Zwei Babys auf meinem Schoß. Unser zweites kleines Erdenwesen kommt diesen Herbst zu uns!!“ Ihre ehemalige ‚Harry Potter‘-Kollegin Evanna Lynch gehörte zu denjenigen, die ihr in den Kommentaren gratulierten. Sie schrieb: „Ahhh, herzlichen Glückwunsch Bonnie!!“

2023 hatte Bonnie ihren Ehemann Andrew als ihren „Fels“ bezeichnet, nachdem sie ihr erstes Baby auf der Welt willkommen hieß. Damals schrieb sie: „Danke an Andrew, meinen Fels während der Geburt – ganz buchstäblich, denn ich habe mich so fest an dich geklammert und du bist keinen Moment gewichen. Elio hat den liebevollsten Papa. Okay, hormonell-emotionaler, extra langer Text beendet!“

Kürzlich sprach Bonnie darüber, welchen Rat sie der Schauspielerin geben würde, die in der kommenden Neuverfilmung der ‚Harry Potter‘-Reihe von HBO die Rolle von Ginny übernehmen wird. Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin erklärte sie: „Ich denke, jeder Schauspieler, der in die Rollen schlüpft, sollte sich wirklich am Buch orientieren und seine eigene Interpretation der Figuren daraus entwickeln. Und ich hoffe einfach, dass sie das tun, was sie möchten, und ihre Figur so gestalten, wie sie sich Ginny vorstellen.“ Die Britin ergänzte: „Sei ganz im Moment. Genieße jede Minute.“

Bonnie war selbst erst neun Jahre alt, als sie 2001 erstmals in ‚Harry Potter und der Stein der Weisen‘ die Rolle der Ginny spielte. Sie riet auch den Showrunnern, einen ähnlichen Ansatz zu verfolgen und sich nicht zu sehr von den Erwartungen der Fans unter Druck setzen zu lassen. „Seid einfach begeistert und stolz auf eure Arbeit, anstatt euch zu viele Gedanken darüber zu machen, was andere denken und wie es ankommt“, sagte sie.