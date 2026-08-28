Stars Harry-Potter-Star Rupert Grint spielt erneut Ron Weasley

Rupert Grint - February 2026 - Avalon - Berlin Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2026, 10:00 Uhr

Harry-Potter-Star Rupert Grint spielt erneut Ron Weasley.

Für Rupert Grint schließt sich ein Kreis: 15 Jahre nach seinem letzten Auftritt als Ron Weasley schlüpft der Schauspieler erneut in die Rolle, die ihn weltberühmt machte.

Der 38-Jährige wird den beliebten Zauberer bald wieder verkörpern, diesmal allerdings nicht auf der Kinoleinwand, sondern auf der Broadway-Bühne. Grint wurde bereits als Kind für die ‚Harry Potter‘-Filmreihe engagiert und spielte Ron in allen acht Teilen. Nun greift er wieder zum Zauberstab und übernimmt die Rolle in der Broadway-Produktion ‚Harry Potter und das verwunschene Kind‘. Die Rückkehr bedeutet für den Schauspieler offenbar weit mehr als nur ein weiteres Engagement. „Ron Weasley ist ein Teil von mir, seit ich elf Jahre alt bin, und ich kann es kaum erwarten, ihm in dieser Phase meines Lebens wieder zu begegnen“, erklärte Grint in einem Statement. Besonders passend findet er, dass sich seine eigene Lebenssituation inzwischen verändert hat. „Es fühlt sich unglaublich besonders an, jetzt wieder in Rons Fußstapfen zu treten, da wir beide Väter sind. Irgendwie ist es gleichzeitig sehr vertraut und vollkommen neu.“

Auch die Rückkehr an den Broadway freut ihn. Grint betonte, es sei aufregend, ausgerechnet in einer Rolle zurückzukehren, die einen so großen Teil seines Lebens geprägt habe. Nachdem er ‚Harry Potter and the Cursed Child‘ erstmals auf der Bühne gesehen habe, sei er „umgehauen“ gewesen.

Die Produzenten Sonia Friedman und Sir Colin Callender begrüßen Grints Rückkehr ebenfalls. In einer gemeinsamen Erklärung erinnerten sie daran, wie das Publikum den Schauspieler über die Jahre beim Erwachsenwerden beobachten konnte. „Wir haben Rupert ebenso wie Fans der Zauberwelt auf der ganzen Welt dabei zugesehen, wie er durch seine Darstellung von Ron erwachsen wurde“, erklärten die Produzenten. Dabei habe er die zentralen Eigenschaften der Figur bewahrt – „seinen Humor, seinen Mut und natürlich dieses unverwechselbare freche Grinsen“.

Grints Comeback soll zugleich eine Verbindung zwischen der ursprünglichen Geschichte und den Themen des Bühnenstücks schaffen. ‚Harry Potter und das verwunschene Kind‘ beschäftigt sich unter anderem mit Familie, Vermächtnis und dem Vergehen der Zeit. Für 17 Wochen wird Grint im Lyric Theatre in New York auf der Bühne stehen. Seine Vorstellungen sind vom 2. Februar bis zum 30. Mai angesetzt. Damit tritt er in die Fußstapfen seines ehemaligen ‚Harry Potter‘-Kollegen Tom Felton. Dieser kehrte zuletzt als Draco Malfoy auf die Bühne zurück und spielte die Rolle ebenfalls im Lyric Theatre. Feltons Engagement läuft noch bis zum 3. Januar. Für Grint ist der Broadway kein Neuland. Bereits 2014 stand er erstmals dort auf der Bühne. Damals war er in der Komödie ‚It’s Only a Play‘ an der Seite des renommierten Theaterschauspielers Nathan Lane zu sehen. Nun kehrt er zu jener Zauberwelt zurück, die seine Karriere einst ins Rollen brachte – und verkörpert Ron Weasley erstmals seit 15 Jahren wieder.