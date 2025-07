Stars ‚Harry Potter‘-TV-Serie gibt neue Besetzung bekannt – darunter ein ‚Game of Thrones‘-Star

Anton Lesser as Qyburn - Game of Thrones 2019 - Sky Editorial Asset Centre BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2025, 18:00 Uhr

Anton Lesser wurde für die neue ‚Harry Potter‘-TV-Serie gecastet.

Warner Bros. hat bestätigt, dass der ‚Game of Thrones‘-Schauspieler, der in der Fantasy-Serie die Rolle des Qyburn verkörperte, den Zauberstabmacher und Besitzer von Ollivanders Zauberstabladen, Garrick Ollivander, in der neuen HBO-Serie spielen wird. John Hurt, der 2017 im Alter von 77 Jahren verstarb, hatte die Rolle in den ‚Harry Potter‘-Filmen übernommen. Weitere neue Darsteller sind Rory Wilmot als Neville Longbottom, Amos Kitson als Dudley Dursley und Louise Brealey als Madam Rolanda Hooch.

Die Produktion für die ‚Harry Potter‘-Serie von HBO hat in den Warner Bros. Studios in Leavesden, Hertfordshire, begonnen. 2027 soll die Neuverfilmung des Zauberer-Franchises auf HBO und HBO Max Premiere feiern. Die jüngste Besetzungsrunde folgt auf die bereits erfolgte Ankündigung von neun weiteren Stars für die Serie, die eine werkgetreue Adaption der ‚Harry Potter‘-Bücher von Autorin und ausführender Produzentin J.K. Rowling sein wird.

Vor einem Monat wurde bereits bekannt, dass sich die ‚Rivals‘-Darstellerin Katherine Parkinson der Serie als Molly Weasley anschloss und dass der ‚Dalgliesh‘-Star Bertie Carvel die Rolle von Cornelius Fudge übernehmen wird. Außerdem übernehmen Lox Pratt und Johnny Flynn die Rollen von Draco Malfoy und Lucius Malfoy, und Bel Powley und Daniel Rigby spielen Petunia und Vernon Dursley.

Die Newcomer Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout werden die Hauptfiguren Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley verkörpern. Showrunnerin und ausführende Produzentin Francesca Gardiner sowie der ausführende Produzent Mark Mylod sagten: „Nach einer außergewöhnlichen Suche unter der Leitung der Casting-Direktorinnen Lucy Bevan und Emily Brockmann freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass wir unseren Harry, unsere Hermine und unseren Ron gefunden haben. Das Talent dieser drei einzigartigen Schauspieler ist wunderbar mitanzusehen, und wir können es kaum erwarten, dass die Welt ihre Magie gemeinsam auf dem Bildschirm erlebt.“

John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) und Nick Frost (Rubeus Hagrid) werden ebenfalls zur Stammbesetzung gehören, und weitere wiederkehrende Darsteller sind Luke Thallon (Quirinus Quirrell) und Paul Whitehouse (Argus Filch).