Sie teilen Foto Harry und Meghan küssen sich beim Salsa-Tanzen in Kolumbien

Prinz Harry und Herzogin Meghan innig und verliebt in Kolumbien. (rho/spot)

SpotOn News | 19.08.2024, 22:46 Uhr

Während ihres Besuchs in Kolumbien im Rahmen ihrer Archewell Foundation zeigen sich Prinz Harry und Meghan von der verliebten Seite, mit der sie einst ganz England verzückt hatten.

Von wegen Ehekrise: Auf ihrer Kolumbien-Reise versprühen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) beim Salsa ausgelassene Lebensfreude und krönen ihren Tanz mit einem Kuss. Während eines Besuches in der südamerikanischen Stadt Cali haben sie sich mit den Jugendlichen der Organisation Jóvenes en Cali auf die Tanzfläche gewagt.

In einem Video, das die englische Zeitung "The Sun" auf der Homepage veröffentlicht, tanzen die Exil-Royals ungeniert. Meghan hält liebevoll Harrys Gesicht zwischen ihren Händen und sie küssen sich. Auf ihrer Website "sussex.com" teilten Harry und Meghan selbst einen Schnappschuss des Kusses. Die zurückhaltende britische Adelsetikette muss das Paar, das sich 2020 von seinen Pflichten im Dienste der Krone losgesagt hatte, nicht mehr wahren. Dennoch agieren der Herzog und die Herzogin von Sussex in der Öffentlichkeit selten derart enthemmt.

Musik für die Seele

Nach den Tanzaufführungen nahmen sich Harry und Meghan Zeit, mit den kolumbianischen Jugendlichen zu sprechen. Sie wollten ihre persönlichen Geschichten hören und mehr über die Herausforderungen erfahren, vor denen sie stehen. Die US-Amerikanerin lobte laut Protokoll ihres offiziellen Internetauftritts die Studenten dafür, dass sie Kunst zur Unterstützung ihrer psychischen Gesundheit nutzen. Sie drückte aus, wie stolz sie auf deren Bemühungen ist.

Die Sussexes auf Kuschelkurs

Entgegen jüngster Gerüchte, Meghan ertrage es nicht, dass Harry ständig im Mittelpunkt stehe, scheinen die Eltern von Archie (5) und Lilibet (3) verliebt wie lange nicht. Sie wurden auf ihrer Kolumbien-Reise häufig bei gefühlvollen Annäherungen gesehen. Während einer Darbietung im Delia Zapata National Centre for the Arts hielten sie Händchen. Meghan schmiegte sich in seinen Arm und er gab ihr einen zärtlichen Kuss auf die Stirn.