Stars Herzogin Meghan hat sich bei einem besorgten Fan gemeldet

Meghan note to Amanda Hirsch Instagram ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2025, 11:00 Uhr

Die Ehefrau von Prinz Harry schrieb einer Podcasterin, die sich Sorgen um die Herzogin gemacht hatte.

Herzogin Meghan meldete sich bei einer Podcasterin, die zuvor Sorgen über die Ehefrau von Prinz Harry geäußert hatte.

‚Not Skinny But Not Fat‘-Moderatorin Amanda Hirsch war besorgt darüber, dass die neue Netflix-Serie ‚With Love, Meghan‘ von der Kritik zerrissen werden würde. Kurze Zeit später konnte Hirsch ihren Augen fast nicht glauben, als sie eine handgeschriebene Notiz der einstigen ‚Suits‘-Darstellerin bei sich entdeckte. Auf Instagram teilte die Podcasterin einen Screenshot von ihren Kommentaren über den ‚With Love, Meghan‘-Trailer. Dazu schrieb sie: „Erinnert ihr euch, als ich Angst um Meghan hatte wegen der potentiellen Hassnachrichten, die sie bekommen könnte, weil einige Leute einfach aus irgendeinem Grund alles hassen, was sie macht?“ Dazu postete Amanda den Brief der Herzogin, in dem Meghan erklärte: „Liebe Amanda, ich habe gehört, dass du dir Sorgen machst. Das musst du nicht! Das ist der aufregende Teil – lass ihn uns genießen.“

Wegen ihrer persönlichen Nachricht habe Meghan nun laut Amanda einen „lebenslangen Fan“ gewonnen. Sie schrieb weiter: „Natürlich werde ich das auf jeden Fall einrahmen. Ich bin erschüttert. Ich bin verwirrt. Habe ich an dem Papier gerochen? Ja! Will ich jetzt mein eigenes Monogramm? Ja. Ich bin absolut verblüfft und besessen.“