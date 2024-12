Stars Harvey Weinstein: Besorgte Anwälte

Bang Showbiz | 07.12.2024, 14:14 Uhr

Das Anwaltsteam des verurteilten Sexualstraftäters befürchtet, dass Weinstein im Gefängnis sterben wird.

Harvey Weinsteins Anwälte befürchten, dass er im Gefängnis sterben wird.

Der Jurist Imran H. Ansari hat behauptet, dass sein Klient, der als verurteilter Sexualstraftäter in der berüchtigten New Yorker Haftanstalt Rikers Island einsitzt, von den Vollzugsbeamten misshandelt werde. Bei dem in Ungnade gefallenen Filmmogul wurde im Oktober Leukämie diagnostiziert. Sollten sich Weinsteins Lebensumstände nicht schnellstmöglich drastisch ändern, sei der 76-Jährige zum Tode verurteilt. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ erinnerte sich Ansari an einen kürzlichen Besuch in Rikers: „Er war von Blut bespritzt. Ich war schockiert zu sehen, dass ein Inhaftierter so behandelt wird. Er war absolut ungepflegt. Seine Kleidung schien weder sauber noch gewaschen. Und er sagte mir, dass ihm seit zwei Wochen keine saubere Unterwäsche gegeben worden war. Es schien, als werde er komplett misshandelt. Wenn es keine absichtliche Misshandlung ist, dann ist es auf jeden Fall fahrlässige Misshandlung. Folterkammer oder Mittelalterverlies; all diese Beschreibungen passen auf Rikers. Es war einfach schockierend ein Gefängnis zu sehen, das so geführt wird in den USA, aber insbesondere auch in New York.“

Ansari glaubt, dass womöglich Weinsteins Promistatus für die schlechte Behandlung verantwortlich ist. „Vielleicht gibt es Rachegelüste ihm gegenüber?“, spekuliert der Anwalt. „Ich will keine Annahmen machen, aber er ist auf jeden Fall nicht nur eine weitere Haftnummer. Ich bin mir sicher, dass alle wissen, dass das Harvey Weinstein ist.“