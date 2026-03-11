Stars Harvey Weinstein wird aus dem Leben seiner Freunde und Kollegen ausgeschlossen

Bang Showbiz | 11.03.2026, 09:00 Uhr

Der Ex-Filmproduzent hat eigenen Angaben zufolge kaum mehr Kontakt zu früheren Freunden und Kollegen.

Harvey Weinstein sagt, seit seiner Inhaftierung sei er weitgehend von seinen früheren Freunden und Kollegen abgeschnitten.

Der ehemalige Filmproduzent, der in Kalifornien wegen Sexualverbrechen verurteilt wurde und dessen frühere Verurteilungen in New York im Jahr 2024 aufgehoben wurden, bevor 2025 eine weitere Verurteilung folgte, äußerte sich dazu in einem Interview aus dem Gefängnis auf Rikers Island gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘.

Weinstein verbüßt derzeit eine 16-jährige Haftstrafe in der berüchtigten Haftanstalt in New York und sprach darüber, wie sich seine Beziehungen verändert haben, seit die Vorwürfe gegen ihn 2017 öffentlich wurden. Er sprach auch über seine Beziehung zu seiner Ex-Frau Georgina Chapman sowie über den fehlenden Kontakt zu mehreren prominenten Persönlichkeiten aus der Filmbranche.

„Ich wünschte, Jeffrey Katzenberg würde meinen Anruf annehmen. Ich wünschte, Ted Sarandos würde es tun oder Bradley Cooper. Ich vermisse diese Menschen nicht nur geschäftlich – da war mehr als das“, erklärte Weinstein. Dem 73-Jährigen sei bewusst, wieso jeder den Kontakt zu ihm meidet. „Ich bin Cancel-itis. Giftig. Wenn du meinen Anruf annimmst, wirst du selbst gecancelt“, schilderte er. Zugleich räumte Weinstein ein: „Ich verstehe das. Ich erwarte nicht, dass jemand für mich seine Karriere zerstört.“

Der ehemalige Hollywood-Manager vermeide es inzwischen, viele Menschen überhaupt zu kontaktieren, weil er glaube, dass ein Gespräch mit ihm ihrem Ruf schaden könnte. „Ich habe Angst, Leute anzurufen, weil ich nicht will, dass sie gecancelt werden, nur weil sie mit mir sprechen“, sagte er. In dem Interview fügte Weinstein hinzu, dass der Bruch der Beziehungen über berufliche Kontakte hinausgehe und auch Familienmitglieder betreffe. Die meisten Menschen, mit denen er früher eng in der Unterhaltungsbranche zusammengearbeitet habe, hätten den Kontakt abgebrochen.