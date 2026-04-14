Stars Kim Kardashian steht vor Broadway-Debüt mit ‚kraftvoller‘ neuer Show

Kim Kardashian - October 2025 - Famous - All's Fair Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 14:00 Uhr

Kim Kardashian steht vor ihrem Broadway-Debüt mit 'kraftvoller' neuer Show.

Kim Kardashian steht vor ihrem Broadway-Debüt und möchte damit eine „echte Diskussion über die wahre Bedeutung von Gerechtigkeit“ anstoßen.

Die 45-jährige Reality-TV-Ikone gehört zum Produktionsteam des kommenden Bühnenstücks ‚The Fear of 13‘, das die wahre Geschichte der Fehlverurteilung von Nick Yarris erzählt. In einem Statement erklärte sie: „Mein Engagement für Strafrechtsreformen ging immer über Politik hinaus – es geht um Menschen. Ich habe gelernt, dass man Meinungen manchmal am effektivsten durch eine starke Geschichte verändern kann. ‚The Fear of 13‘ ist genau so eine Geschichte.“ Es sei ein roher, ehrlicher Blick auf die Fehlverurteilung von Nick Yarris und die systemischen Fehler, die ihn zwanzig Jahre lang im Gefängnis hielten. Kim weiter: „Ich könnte nicht stolzer sein, mein Broadway-Debüt als Produzentin mit einem Projekt zu geben, das eine so große Bedeutung hat.“

Das Stück mit Adrien Brody und Tessa Thompson erzählt die Geschichte von Nick, der 22 Jahre im Todestrakt verbringen musste, bevor er 2003 durch DNA-Beweise entlastet wurde. In der Inhaltsbeschreibung heißt es: „Nick hat eine Geschichte zu erzählen. Darüber, wie eine routinemäßige Verkehrskontrolle zu einer Mordverurteilung führte. Darüber, wie er die nächsten 22 Jahre im Todestrakt verbrachte. Darüber, wie er schließlich das Gericht bat – nicht um Berufung, sondern um einen Hinrichtungstermin. Und darüber, was dann geschah …“

Kim setzt sich seit Jahren für zu Unrecht Verurteilte ein und ließ sich davon inspirieren, Teil des Projekts zu werden. In einem Instagram-Video sagte sie: „Seit einem Jahrzehnt ist die Reform des Strafjustizsystems für mich eine sehr persönliche Mission. Ich habe aus erster Hand gesehen, wie das System versagen kann, und ich habe mich dazu verpflichtet, für diejenigen zu kämpfen, die zum Schweigen gebracht wurden.“ Sie betonte außerdem die besondere Kraft des Theaters: „Theater hat eine einzigartige Fähigkeit, uns zu bewegen. Wenn man eine solche Geschichte live erlebt, bleibt sie bei einem. Sie fordert einen heraus, den Menschen hinter den Statistiken zu sehen.“

Bereits 2022 hatte Kim erklärt, dass sie sich verstärkt für Menschen wie Yarris einsetzen wolle. Sie sagte damals gegenüber ‚Vogue Hong Kong‘: „Ich setze mich leidenschaftlich für Strafrechtsreformen ein und möchte für Menschen eintreten, die meiner Meinung nach zu Unrecht verurteilt wurden. Ich träume davon, eines Tages eine erfolgreiche Anwaltskanzlei zu gründen.“