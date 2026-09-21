Musik Hat Zara Larsson ihren Auftritt beim Großen Preis von Abu Dhabi abgesagt?

Zara Larsson - Capital's Summertime Ball with Barclaycard - June 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.09.2026, 19:00 Uhr

Zara Larsson hat angedeutet, dass sie ihren geplanten Auftritt beim Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi nicht wahrnehmen wird.

Eine zunächst sehr eindeutige Absage löschte die schwedische Sängerin allerdings wieder und veröffentlichte anschließend eine ausführlichere Erklärung zu ihren Überlegungen. Larsson war für den 3. Dezember im Rahmen der ‚Yasalam After-Race Concerts‘ im Etihad Live auf Yas Island angekündigt. Gemeinsam mit Lewis Capaldi sollte sie die Feierlichkeiten des Rennwochenendes eröffnen.

In den sozialen Medien hatten Fans die ‚Midnight Sun‘-Interpretin jedoch zunehmend aufgefordert, ihr Engagement zu überdenken. Dabei verwiesen sie auf Berichte und Vorwürfe über Verbindungen der Vereinigten Arabischen Emirate zu den Rapid Support Forces im Sudan. Der paramilitärischen Gruppe werden im dortigen Bürgerkrieg schwere Gräueltaten vorgeworfen.

Als ein Fan Larsson aufforderte, sich über die Rolle der VAE im Sudan zu informieren und ihren Auftritt abzusagen, antwortete die Sängerin zunächst eindeutig: „Ich werde nicht nach Abu Dhabi reisen.“ Der Kommentar verschwand allerdings wenig später wieder. Anschließend veröffentlichte Larsson eine längere Erklärung, in der sie beschrieb, wie schwierig sie die Frage empfinde, in welchen Ländern sie als Künstlerin auftreten möchte. „Darüber denke ich in meinem Leben als Künstlerin sehr viel nach“, schrieb sie. Grundsätzlich wolle sie Menschen überall auf der Welt mit ihrer Musik erreichen. Schließlich sei „kein einzelner Mensch seine Regierung“.

Sie habe Fans aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt kennengelernt und liebe die Verbindung zu ihnen. Gleichzeitig räumte Larsson ein, dass ihre erste Antwort wie eine spontane Reaktion gewirkt haben könnte. Tatsächlich habe sie sich jedoch ausführlich mit dem geplanten Auftritt beschäftigt. Ein Rückzug fühle sich für sie derzeit wie die Entscheidung an, „die im Moment am besten zu mir passt“.

Dabei gehe es um verschiedene persönliche Gründe, die über politische Fragen hinausgingen. Eine ausführlichere Stellungnahme könnte noch folgen. „Vielleicht lösche ich beide Kommentare und veröffentliche bald ein besseres Statement“, erklärte Larsson. Gleichzeitig äußerte sie die Hoffnung, ihre Fans in Abu Dhabi zu einem späteren Zeitpunkt unter anderen Umständen treffen zu können: „Ich hoffe, in einer wunderschönen Zukunft mit euch singen zu können!“ Ob der Auftritt offiziell abgesagt wurde, ging aus Larssons Äußerungen zunächst nicht eindeutig hervor.