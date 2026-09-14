Stars Graham Norton: Keine NDAs bei Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce

Graham Norton - FAMOUS - London - September - 2025 - NTAs BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2026, 18:00 Uhr

Graham Norton hat klargestellt, dass die Gäste bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce keine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben mussten.

Der britische Moderator zeigte sich zudem überrascht, dass Swift ihn überhaupt zu ihrer Hochzeit einlud. Norton erzählte, er sei während ihres Auftritts in seiner Talkshow im vergangenen Oktober zunächst davon ausgegangen, dass die Einladung lediglich für die Afterparty gelte. Stattdessen war er gemeinsam mit Cillian Murphy, Jodie Turner-Smith, Domhnall Gleeson, Greta Lee und Lewis Capaldi bei der gesamten Feier dabei. Außerdem wirkten sie alle im Musikvideo zu ‚Opalite‘ mit.

Gegenüber der Zeitung ‚The Times‘ stellte Norton klar, dass er keinen schriftlichen Vertrag unterschreiben musste, der ihm verbot, über die Feierlichkeiten im Madison Square Garden in New York im Juli zu sprechen. Gleichzeitig seien sich die Gäste einig gewesen, nicht alle Einzelheiten öffentlich preiszugeben. „Ich musste keine NDA unterschreiben, aber es gibt eine stillschweigende Vereinbarung, dass man nicht alle Details des Tages ausplaudert“, erklärte der 63-Jährige. Dass die Gäste ihre Handys nicht benutzen durften, habe ihn nicht gestört. Bei seiner eigenen Hochzeit mit Jono McLeod im Jahr 2022 habe der Talkshow-Star eine ähnliche Regel gehabt.

Bei ihrem Auftritt in Grahams Show im vergangenen Oktober hatte Swift verraten, dass sie sich auf die Planung ihrer Hochzeit freue. „Ich weiß, dass es Spaß machen wird, sie zu planen, denn ich glaube, die einzigen stressigen Hochzeiten sind die, bei denen man nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen hat und sich bei einigen Leuten nicht sicher ist, ob sie eingeladen werden sollen“, erzählte sie. „Dann muss man seine Beziehung zu ihnen bewerten oder einschätzen, um herauszufinden, ob sie dabei sein sollten. Das werde ich nicht machen.“ Die ‚The Fate of Ophelia‘-Interpretin verriet Norton außerdem, dass er „wissen“ würde, wann die Hochzeit stattfindet, weil sie ihn einladen wolle.