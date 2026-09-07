Musik KISS nehmen einen ‚besonderen‘ neuen Song auf

Kiss - Gene Simmons - Paul Stanley - AVALON - End of the Road Tour - Konigsplatz Munich Germany BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2026, 11:00 Uhr

KISS haben einen „besonderen“ neuen Song aufgenommen, der von Frontmann Paul Stanley geschrieben wurde.

Die erfahrenen Rocker beendeten ihre Bühnenkarriere nach einem letzten Konzert im Madison Square Garden in New York im Jahr 2023. Doch Gitarrist Tommy Thayer hat nun verraten, dass die Fans trotz des Endes der Live-Auftritte neue Musik von der Band erwarten können. Er sagte dem Magazin ‚Guitar World‘: „Wir haben einen großartigen neuen Song aufgenommen, den Paul geschrieben hat. Das ist wahrscheinlich alles, was ich Ihnen gerade dazu sagen kann.“ Tommy fügte hinzu: „KISS hat immer daran geglaubt, Dinge zu einem Ereignis zu machen. Also muss jede neue Musik, die kommt, sich besonders anfühlen und einen Grund haben, zu existieren. Man macht kein weiteres KISS-Album nur deshalb, weil man ein weiteres KISS-Album machen sollte.“

Dies kommt nur wenige Monate, nachdem Gene Simmons angedeutet hatte, dass neue Musik kommen könnte, nachdem er verraten hatte, dass die Band gemeinsam im Studio Aufnahmen gemacht hatte. Allerdings hatte der Bassist und Sänger zuvor angedeutet, dass neue Songs, die sie kreieren, möglicherweise in ihrer Avatar-basierten KISS-Show zu hören sein könnten, die voraussichtlich 2028 in Las Vegas starten wird. Gene sagte dem Magazin ‚Pollstar‘, dass die Fans bei den Shows neue Musik erwarten können: „Ihr werdet all das bekommen, und auch neue Songs.“ Als er gebeten wurde, seine Aussagen über die neue Musik zu präzisieren, fügte Gene hinzu: „Genau das bedeutet das: von uns geschrieben. Wir haben Songs fertig.“

Tommy erklärte zuvor, dass die Band beschlossen habe, die Tourneen zu beenden, weil sie sich zurückziehen wollten, solange sie noch in der Lage waren, ihre körperlich anspruchsvollen Shows zu liefern. Tommy wurde in der Kolumne ‚Bizarre‘ der Zeitung ‚The Sun‘ mit folgenden Worten zitiert: „Wir haben im Grunde einfach die Tourneen beendet. Gene, Paul Stanley, ich und Eric Singer haben beschlossen, dass es wegen der körperlichen Anforderungen, die KISS stellt, ein bisschen anders ist. Es ist eine Art von Performance auf einem höheren Niveau, und körperlich geht es weit über das hinaus, was normale Gruppen tun. Deshalb haben wir beschlossen, uns zurückzuziehen, solange die Band noch wirklich stark ist und die Band noch richtig gefragt ist.“

KISS hatten zuvor erklärt, dass die Avatare den Beginn einer „neuen Ära“ markieren, und Gene behauptete, dass Millionen von Dollar in das Projekt investiert werden. Während einer Fragerunde im Electric Lady Studio in New York sagte er zu einem Fan: „Es wird so viel geplant, sogar über mein Verständnis hinaus. Aber sie geben etwa 200 Millionen [Dollar] aus, um es auf die nächste Stufe zu bringen.“ Über die bahnbrechende Show von ‚ABBA‘ sagte er: „Man kann nicht erkennen, ob sie wirklich da sind, direkt vor einem, so wie das.“ In einem nach ihrem letzten Konzert online geposteten Video erklärte Gene: „Wir können für immer jung und für immer ikonisch sein, indem wir uns an Orte bringen, von denen wir nie zu träumen wagten. Die Technologie wird [Rhythmusgitarrist und Co-Leadsänger] Paul [Stanley] höher springen lassen als je zuvor … Wenn ihr denkt, ihr werdet uns los, dann wird das nicht passieren.“