Film Greta Gerwig erklärt Besetzung von Meryl Streep als Aslan

Greta Gerwig - The 77th Annual Cannes Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2026, 11:00 Uhr

Greta Gerwig erklärt die Besetzung von Meryl Streep als Aslan.

Greta Gerwig hat verraten, warum sie Meryl Streep als Stimme des Löwen Aslan für ihren neuen Film ‚Narnia: The Magician’s Nephew‘ ausgewählt hat.

Die ‚Barbie‘-Regisseurin arbeitet derzeit an einer Reihe neuer Verfilmungen der beliebten Kinderbücher von C. S. Lewis. Der erste Teil soll im Februar kommenden Jahres in die Kinos kommen. Für Gerwig war bei der Besetzung vor allem eine besondere Mischung entscheidend. Sie habe jemanden gesucht, der „tiefgründig, aber nicht prätentiös“ wirke und über eine gewisse Autorität verfüge, ohne dabei übermäßig ernst oder düster aufzutreten. „Jemanden, der Tiefe und Gefühl ebenso vermitteln kann wie Freude und Begeisterung“, erklärte Gerwig im Gespräch mit dem Magazin ‚Empire‘. Außerdem sollte die Person älter als 70 Jahre sein und damit die Weisheit jahrelanger Lebenserfahrung verkörpern. Gleichzeitig habe sie sich jemanden gewünscht, der sich ein kindliches Staunen bewahrt habe. „Und natürlich sollte es eine der größten Schauspielerinnen oder einer der größten Schauspieler überhaupt sein. Diese Liste ist nicht besonders lang.“

Mit Streep (77) fand Gerwig offenbar genau diese Kombination. Die dreifache Oscar-Preisträgerin leiht Aslan ihre Stimme und steht damit im Mittelpunkt einer Geschichte, in der Musik eine außergewöhnlich wichtige Rolle spielt. Eine Besonderheit von Gerwigs Version ist Aslans rot gestreiftes Gesicht. Bei der Gestaltung habe sie sich unter anderem vom verstorbenen Musiker David Bowie inspirieren lassen. Überhaupt spielt Musik in ihrer Interpretation eine zentrale Rolle. Gerwig wollte, dass sich der Film wie eine „Rockoper“ anfühlt. „David Bowie hat mein Leben gerettet. Paul McCartney hat mein Leben gerettet. David Gilmour hat mein Leben gerettet. Pete Townshend hat mein Leben gerettet“, sagte die Regisseurin und nannte außerdem Jimmy Page und Robert Plant. Die Musik dieser Künstler habe ihr schon früher das Gefühl vermittelt: „Du wirst das schaffen.“

Für Gerwig passt dieser Gedanke unmittelbar zu Narnia. Die Welt von Lewis sei schließlich buchstäblich aus Musik entstanden. Aslan singe die Welt ins Leben und Rock ’n‘ Roll habe für sie eine ähnliche Vorstellung von einer Welt verkörpert, die aus Musik erschaffen wird. Neben Meryl Streep gehören unter anderem Daniel Craig, Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Emma Mackey und Denise Gough zur Besetzung von ‚Narnia: The Magician’s Nephew‘.