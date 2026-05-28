Stars Hayden Panettiere fühlte sich ‚unfähig‘, ihre Tochter großzuziehen

Hayden Panettiere at the amfAR Gala Los Angeles - Avalon - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2026, 10:00 Uhr

Hayden Panettiere fühlte sich 'unfähig', ihre Tochter großzuziehen.

Hayden Panettiere wurde von Schuldgefühlen geplagt, als sie sich „unfähig“ fühlte, ihre Tochter Kaya großzuziehen.

Die ‚Heroes‘-Darstellerin (36) bekam 2014 gemeinsam mit dem Boxer Wladimir Klitschko ihre Tochter, die heute elf Jahre alt ist. In den darauffolgenden Jahren kämpfte Hayden jedoch mit schweren persönlichen Problemen, die schließlich zum Ende der Beziehung führten. Hayden übergab das Sorgerecht für Kaya an Klitschko. Kaya lebt heute mit ihrem Vater in der Ukraine, und Hayden gibt zu, dass sie bis heute mit den Folgen dieser schweren Entscheidung ringt, auch wenn sie glaubt, dass es das Beste für ihre Tochter war. Laut der ‚PageSix‘-Kolumne der ‚New York Post‘ sprach Hayden Anfang der Woche bei einer Podiumsdiskussion zu ihrem neuen Buch ‚This Is Me: A Reckoning‘ in West Hollywood, Kalifornien, offen über ihre Probleme. Hayden erklärte: „Das Schlimmste, was jemand zu mir gesagt hat, war, dass es meine persönliche Entscheidung gewesen sei, das Sorgerecht zu verlieren. Wer würde sich freiwillig so fühlen wollen? Wie kann man so etwas überhaupt zu mir sagen? Dieses wunderschöne Kind ist gesund und es gibt so viel zu feiern. Und ich war völlig unfähig, das zu schaffen. Ich fühlte mich schrecklich schuldig, weil ich dazu nicht in der Lage war.“

Der ‚Nashville‘-Star verriet weiter, dass sie am Boden zerstört gewesen sei, als sie ein Magazincover mit der Schlagzeile „Warum Hayden Panettiere ihre Tochter aufgegeben hat“ sah. Sie sagte: „Man hätte mir genauso gut ein Messer ins Herz rammen können. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich absolut alles für meine Tochter tun würde. Und manchmal bedeutet das nicht das, was man selbst als Mutter möchte oder was einem als Elternteil ein gutes Gefühl gibt – sondern das, was das Beste für das Kind ist.“

Hayden hatte bereits früher erzählt, dass sie trotz der Distanz engen Kontakt zu ihrer Tochter hält und sie so oft wie möglich in der vom Krieg gezeichneten Ukraine besucht. In der Sendung ‚CBS Sunday Morning‘ sagte sie: „Ich bin so dankbar, dass ich eine großartige Beziehung zu ihr habe. Ich fliege so oft wie möglich zu ihr. Wir facetimen ständig. Sie ist jetzt elf Jahre alt und nennt mich immer öfter Mommy.“