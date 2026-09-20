Stars Hayden Panettieres Ex-Freund versteht Ausschluss von Gedenkfeier

Brian Hickerson and Hayden Panettiere - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.09.2026, 08:00 Uhr

Hayden Panettieres Ex-Freund versteht Ausschluss von Gedenkfeier.

Brian Hickerson soll nachvollziehen können, warum er nicht zur privaten Gedenkfeier für seine verstorbene Ex-Freundin Hayden Panettiere eingeladen wurde.

Auch sein Bruder Zach Hickerson steht dem Bericht zufolge hinter der Entscheidung der Organisatoren. Die beiden hätten Verständnis für die besondere Sensibilität der Veranstaltung, berichtet ‚TMZ‘. Die Trauerfeier findet am Samstag, dem 19. September 2026, in einer Kirche in Malibu, Kalifornien, statt. Rund 150 Angehörige, Freunde und ehemalige Weggefährten der Schauspielerin werden erwartet. Panettiere war am 16. August im Alter von nur 36 Jahren in Greenville, South Carolina, gestorben. Bekannt wurde sie unter anderem durch die Serien ‚Heroes‘ und ‚Nashville‘ sowie die ‚Scream‘-Reihe.

Personen aus dem Umfeld der Brüder erklärten gegenüber ‚TMZ‘, Brian und Zach würden die Entscheidung nicht infrage stellen. Stattdessen hofften sie, dass die Zusammenkunft eine „schöne Feier von Hayden, ihrem Leben und ihrem Vermächtnis“ werde. Gleichzeitig soll Brian besonders schwer mit dem Tod der Schauspielerin zurechtkommen. Dem Bericht zufolge hat der 37-Jährige seit ihrem Tod rund 40 Pfund verloren und Schwierigkeiten, zu einem normalen Alltag zurückzufinden. Immer wieder erlebe er offenbar Momente, in denen er damit rechne, dass Hayden ihn anrufen werde. Insgeheim hoffe er demnach, dass sich alles noch als „schrecklicher Traum“ herausstellen könnte.

Brian und sein Bruder waren zum Zeitpunkt von Haydens Tod offenbar in der Unterkunft anwesend. Die Schauspielerin war in einem Airbnb in Greenville bewusstlos aufgefunden worden. Wiederbelebungsversuche sollen unternommen worden sein. Beide Männer betonen laut ‚TMZ‘, nichts mit ihrem Tod zu tun zu haben. Die offizielle Todesursache ist bislang nicht bekannt. Die toxikologischen Untersuchungen stehen noch aus. Berichte unter Berufung auf nicht namentlich genannte Ermittler behaupteten, Hayden könnte eine illegal erworbene Oxycodon-Pille eingenommen haben, die Fentanyl enthielt. Ihre Vertreterin wies Spekulationen über die Todesursache jedoch entschieden zurück.