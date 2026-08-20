Stars Ruby Rose bittet nach Hayden Panettieres Tod: ‚Wartet auf alle Informationen‘

Ruby Rose 2:22 A Ghost Story premiere – Getty – Melbourne – Australia – July – 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2026, 14:00 Uhr

Ruby Rose hat nach dem Tod von Hayden Panettiere einen weiteren kryptischen Beitrag auf Threads veröffentlicht.

Ruby Rose hat ihre Fans nach dem Tod von Hayden Panettiere aufgefordert, „auf alle Informationen“ zu warten.

Die ‚Heroes‘-Darstellerin starb am Sonntag (16. August) im Alter von 36 Jahren nach einem Herzstillstand. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtete, veröffentlichte Ruby in ihrer Instagram-Story eine kryptische Nachricht über den Tod der Schauspielerin. Wie die Zeitung ‚Daily Mail‘ berichtet, schrieb die 40-Jährige in ihrer Instagram-Story: „Ich habe so viel, was ich über unsere liebe Hayden sagen möchte. Wenn die Rollen vertauscht wären, hätte sie das bereits geregelt. Unsere mutige, tapfere H hat sich allem direkt gestellt. Sie war furchtlos. Aber da draußen ist es gerade so LAUT, falsch und beängstigend.“

Die ‚Orange Is the New Black‘-Darstellerin fügte hinzu: „Ich brauche mehr Zeit, um das für [Haydens Tochter] Kaya richtig zu machen.“ Zugleich bat sie die Fans um Geduld: „Wartet auf alle Informationen.“ Ruby hat sich bislang nicht öffentlich dazu geäußert, in welcher Beziehung sie zu Hayden stand. Die beiden hatten nie zusammengearbeitet und wurden auch bei größeren Veranstaltungen nicht gemeinsam fotografiert.

Anfang dieser Woche veröffentlichte Ruby ein Foto der verstorbenen Schauspielerin und schrieb dazu: „Hayden, ich flehe dich an. Nein. Meine Freundin, nein! WEN sollen wir anrufen? Was passiert hier?“ Die genaue Todesursache von Hayden ist weiterhin nicht bestätigt. Die toxikologischen Untersuchungen im Rahmen der Obduktion stehen noch aus. Fest steht bislang, dass Rettungskräfte zu einem Einsatz gerufen wurden, um einer Frau mit Herzstillstand zu helfen.

Inzwischen wurde bekannt, dass Haydens Ex-Partner Brian Hickerson und dessen Bruder Zach Hickerson ihre letzten Momente miterlebten. Brian war zuvor wegen häuslicher Gewalt im Zusammenhang mit Hayden inhaftiert worden. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, die beiden hätten sich 2022 endgültig getrennt, waren sie offenbar wieder in Kontakt. Am Mittwoch (19. August) trafen Beamte des Greenville Police Department gegen 8:20 Uhr an einem Anwesen in der Gegend ein und klopften an mehrere Türen. Nach wenigen Minuten verließen sie den Ort wieder, da niemand reagierte, berichtete ‚Page Six‘.

Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber dem ‚People‘-Magazin, die Beamten hätten am Mittwochmorgen auf einen Anruf zur Überprüfung des Wohlergehens einer Person in einem Haus von Brian Hickersons Familie reagiert. Der Einsatz stehe nicht mit den Ermittlungen zu Hayden Panettieres Tod in Zusammenhang und habe keinen Vorfallsbericht erfordert.