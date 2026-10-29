Stars Hayden Panettieres Tod als Unfall eingestuft: Ermittlungen abgeschlossen

Hayden Panettiere - September 2022 - Avalon - Emmy Nominees Night BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2026, 10:00 Uhr

Die Behörden haben den Tod von Hayden Panettiere nach einer Untersuchung als Unfall eingestuft.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tod von Hayden Panettiere abgeschlossen.

Die Behörden gehen von einem Unfall aus, nachdem mehrere Substanzen in ihrem Körper nachgewiesen wurden. Die 36-jährige Schauspielerin, bekannt aus der Mystery-Serie ‚Heroes‘ sowie aus der ‚Scream‘-Filmreihe, war am 16. August leblos in einem Haus in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina aufgefunden worden. Das zuständige Coroner’s Office von Greenville County führte ihren Tod auf die toxische Wirkung mehrerer Medikamente und Drogen zurück. Nach den Ergebnissen der rechtsmedizinischen Untersuchung stellte die Polizei ihre Ermittlungen ein.

Das Greenville Police Department erklärte, der Fall sei „auf Grundlage der Feststellung des medizinischen Gutachters und der Ermittlungsergebnisse“ geschlossen worden. Laut dem Bericht des Coroner’s Office waren die toxischen Wirkungen von Fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin für den Tod der Schauspielerin verantwortlich. Bei der Obduktion seien keine Verletzungen festgestellt worden, die zu ihrem Tod beigetragen hätten, heißt es in dem Bericht.

Am 16. August gegen 13.50 Uhr Ortszeit war bei der Polizei ein Notruf wegen einer bewusstlosen Frau eingegangen. Den Untersuchungsergebnissen zufolge erlitt Panettiere einen Herzstillstand. Rettungskräfte versuchten, sie wiederzubeleben, doch um 14.32 Uhr wurde sie am Fundort für tot erklärt. Laut einem Polizeibericht waren ihr On-off-Partner Brian Hickerson und dessen Bruder Zach Hickerson anwesend. Die beiden Brüder setzten den Notruf ab. Während der Wiederbelebungsversuche habe Zach sichtlich emotional reagiert, während Brian seine Gefühle dem Bericht zufolge erst zeigte, nachdem der Tod der Schauspielerin offiziell festgestellt worden war.

Außerdem hielten die Ermittler fest, dass Brian den Beamten eine „Tüte mit Medikamenten“ der Schauspielerin übergab. Ihr Vater Skip Panettiere bestätigte den Tod seiner Tochter in einer Erklärung gegenüber ‚ABC News‘. „Mit tiefer Trauer teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit“, hieß es in dem Statement. Sie sei ein außergewöhnlicher Lichtblick und eine Naturgewalt gewesen, die allen, die sie kannten, sowie den Millionen Menschen vor den Bildschirmen unermesslich viel Liebe und Freude geschenkt habe.

Die ‚Nashville‘-Darstellerin hatte öffentlich über ihre Probleme mit Alkohol- und Opioidabhängigkeit sowie über postpartale Depressionen nach der Geburt ihrer heute elfjährigen Tochter Kaya gesprochen. Im Mai 2026 veröffentlichte sie ihre Memoiren ‚This Is Me: A Reckoning‘, in denen sie ihre Erfahrungen mit frühem Ruhm, Sucht, Beziehungen und Genesung schilderte. Im selben Monat erklärte Panettiere bei ‚CBS News‘: „Ich wollte der Welt unbedingt zeigen, dass sie keine Angst haben muss. Dass die Menschen ihre Wahrheit leben können. Dass sie nicht perfekt sein müssen.“