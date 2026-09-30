Stars Hayden Panettieres Familie unterstützt Wladimir Klitschkos Antrag auf Vormundschaft

Wladimir Klitschko - December 2019 - Famous - A Heart For Children Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2026, 11:00 Uhr

Wladimir Klitschko erhält Rückendeckung vom Umfeld seiner verstorbenen Ex-Partnerin Hayden Panettiere.

Hayden Panettieres Familie unterstützt Wladimir Klitschkos Antrag auf die rechtliche Vormundschaft über den Nachlass ihrer Tochter.

Das Anwaltsteam des ehemaligen Boxweltmeisters reichte am 24. September einen als dringend bezeichneten Antrag ein. Damit soll der 50-Jährige berechtigt werden, im Namen der elfjährigen Kaya Schritte zur Verwaltung von Panettieres Nachlass einzuleiten. Die ‚Heroes‘-Schauspielerin war im vergangenen Monat im Alter von 36 Jahren gestorben. Insider aus dem Umfeld der Familie unterstützen diesen Schritt, weil sie Klitschko, der seit 2018 das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter hat, für einen hingebungsvollen Vater halten, der Kayas und Panettieres Interessen im Blick habe.

Sie betrachten den Antrag daher lediglich als rechtliche Formalität. Ein Insider betonte: „Wlad ist ein großartiger Vater und wir sind dankbar.“ Aus dem Umfeld heißt es zudem, der ehemalige Schwergewichtsweltmeister habe den Antrag auf Vormundschaft gestellt, weil er außerhalb der USA lebe und dies der beste Weg sei, um sicherzustellen, dass er dort die Interessen seiner Tochter schützen kann.

In den von ‚E! News‘ eingesehenen Gerichtsdokumenten heißt es: „Ohne eine sofortige Bestellung für diese Zwecke besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Vermögenswerte aus Haydens Nachlass verloren gehen, beschädigt oder veruntreut werden könnten, bevor ein ordnungsgemäß bestellter Nachlassverwalter eingesetzt werden kann, der sie schützt.“ Kaya sei als alleinige Erbin des gesamten Nachlasses direkt davon betroffen. In den Dokumenten wird betont, dass niemand in der Lage sei, die Vermögenswerte von Panettieres Nachlass „zusammenzutragen, zu schützen und darüber Rechenschaft abzulegen“, sollte Klitschko nicht umgehend zum Vormund von Kaya bestellt werden.

In seinem Antrag äußerte der Klitschko außerdem Bedenken darüber, wie Ermittler während der Untersuchung von Panettieres Tod mit ihren persönlichen Gegenständen umgegangen seien. Zudem zeigte er sich besorgt über „eine Person“, die offenbar bereits vor ihrem Tod Zugang zum Haus der Schauspielerin in Nashville gehabt habe.