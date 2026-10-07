Stars Hayden Panettieres Schmuck ist bereits veräußert

Hayden Panettiere and Wladimir Klitschko - 2015 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2026, 10:00 Uhr

Hayden Panettieres Schmuck ist bereits veräußert.

Der Schmuck der verstorbenen Schauspielerin Hayden Panettiere soll bereits verkauft worden sein.

Ihr ehemaliger Verlobter Wladimir Klitschko hat deshalb vor Gericht Bedenken zum Umgang mit ihrem Nachlass geäußert. Panettiere, bekannt aus den Serien ‚Heroes‘ und ‚Nashville‘, starb am 16. August im Alter von nur 36 Jahren an einer versehentlichen Überdosis. Nun sorgt sich Klitschko, mit dem die Schauspielerin die elfjährige Tochter Kaya hat, um deren Erbe. In einer am Montag (5. Oktober) beim Superior Court of California eingereichten Ergänzung zu seinem Antrag schildert er mögliche Unregelmäßigkeiten. Laut den von ‚Entertainment Weekly‘ eingesehenen Gerichtsunterlagen geht Klitschko davon aus, dass eine Person außerhalb der Familie, die zuvor mit Panettiere verbunden war, persönliche Gegenstände der Schauspielerin verkauft haben soll. Darunter könnte sich auch Schmuck befunden haben. Demnach soll ein Pfandhaus jedoch keine näheren Angaben zu den Gegenständen machen wollen, solange nicht die Strafverfolgungsbehörden Kontakt aufnehmen. In den Dokumenten heißt es, ohne ein Einschreiten der Behörden bestehe „ein reales und anhaltendes Risiko“, dass weitere Gegenstände aus Panettieres Besitz verkauft, übertragen oder auf andere Weise unwiederbringlich verloren gehen könnten.

Bereits im vergangenen Monat hatte der ehemalige Profiboxer eine vorläufige Vormundschaft über Panettieres Nachlass beantragt – im Interesse ihrer gemeinsamen Tochter. Seine Anwälte argumentieren, dass jemand die Verantwortung für das Vermögen der verstorbenen ‚Scream‘-Darstellerin übernehmen müsse. Nur so könne Klitschko die Behörden bei der Suche nach und der Sicherstellung von Panettieres Eigentum einschalten. Die aktuelle Situation sei laut Klitschko „zum direkten finanziellen Nachteil von Kaya“, die als einzige gesetzliche Erbin von Panettiere bezeichnet wird. In seinem ursprünglichen Antrag äußerte er zudem die Befürchtung, die betreffende Person werde weiterhin versuchen, „Eigentum aus Haydens Nachlass widerrechtlich an sich zu bringen“.

Die Unterlagen warnen außerdem davor, dass ohne eine schnelle Ernennung Klitschkos niemand in der Lage sei, die Vermögenswerte des Nachlasses „zusammenzutragen, zu schützen und ordnungsgemäß zu verwalten“. Darüber hinaus wirft er denselben Personen vor, auf Panettieres E-Mails zugegriffen und diese „gelöscht oder zerstört“ zu haben.

Klitschko und Panettiere lernten sich 2009 kennen. Nach einer Trennung 2011 fanden sie 2013 wieder zusammen und verlobten sich im selben Jahr. Im Dezember 2014 kam ihre Tochter Kaya zur Welt. 2018 trennte sich das Paar erneut. Kaya lebte anschließend zunächst in der Ukraine, bevor Klitschko schließlich das alleinige Sorgerecht erhielt. Panettiere bezeichnete die Entscheidung damals als „das Schlimmste und Herzzerreißendste, das ich jemals tun musste“. Trotz der Trennung blieben die beiden nach eigener Aussage enge Freunde. Noch im Mai, nur drei Monate vor ihrem Tod, sagte Panettiere im Podcast ‚On Purpose‘: „Es gibt nicht viele Menschen auf dieser Welt, die mich so gut kennen wie er.“ Sie fügte hinzu: „Wir lieben uns immer noch unglaublich sehr. Und vor allem haben wir einen enormen Respekt voreinander.“

Nach ihrem Tod würdigte Klitschko seine ehemalige Verlobte als „wichtigen Teil“ seines Lebens und des Lebens ihrer gemeinsamen Tochter. Er versprach, Kaya stets mit Respekt von ihrer Mutter zu erzählen und dafür zu sorgen, dass sie sich an den Menschen erinnert, der Panettiere gewesen sei. Zugleich sprach er ihren Eltern, Freunden und Fans sein Mitgefühl aus und erklärte, junge und talentierte Menschen wie Hayden sollten „nicht so früh diese Welt verlassen“.