Musik Hayley Williams ergreift Maßnahmen gegen Ticket-Schwarzmarkt für ihre kommende Tour

Hayley Williams of Paramore performs during Remi Wolf's Bonnaroo Superjam 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2025, 11:00 Uhr

Hayley Williams tut „ihr Bestes“, um sicherzustellen, dass ihre Fans Tickets für ihre bevorstehende Solotour bekommen können.

Die Paramore-Frontfrau hat die Konzertreihe ‚Good Dye Young Presents: Hayley Williams At A Bachelorette Party‘ angekündigt, die im nächsten Jahr in Nordamerika und Europa stattfinden wird. Nachdem sie das „kaputte und verworrene System“ kritisiert hat, das dafür sorgt, dass viele Tickets auf Zweitplattformen zu überhöhten Preisen weiterverkauft werden, probiert sie mit ihrem Team nun ein neues, faires System aus.

Hayley hat sich für den Vorverkauf mit Openstage zusammengetan. Dieser begann am Montag (10. November) um 10 Uhr US-amerikanischer Zeit und endet 24 Stunden später. Der Verkauf erfordert eine Zwei-Faktor-Authentifizierung – Nutzer müssen sowohl ihre E-Mail-Adresse als auch ihre Telefonnummer verifizieren, um Zugang zu einem individuellen Code zu erhalten. In ihrer Instagram-Story schrieb Hayley: „Es fühlt sich nach dem richtigen Zeitpunkt an, euch wissen zu lassen: Ich gehe auf Tour. Und ich möchte, dass die Tickets in die Hände meiner Fans gelangen – zu einem Preis, der so fair ist, wie ich ihn möglich machen kann.“

Die ‚Parachute‘-Sängerin betonte, dass „dieses System nicht perfekt“ sei und Fans „nicht durch so viele Hürden springen sollten müssen, um Tickets für eine Show zu kaufen“. Sie fügte hinzu: „Leider ist es ein kaputtes und kompliziertes System. Mein Team und ich tun alles, was wir können, und ich hoffe, dass die Maßnahmen, die wir eingeführt haben, so viele Tickets wie möglich (zum Originalpreis) in die Hände meiner Fans bringen. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen und all eure Gesichter zu sehen. Wir werden tanzen, schreien und gemeinsam weinen.“ Sollte die Show ausverkauft sein, erhalten diejenigen, die leer ausgehen, begrenzte Möglichkeiten, über einen offiziellen Weiterverkauf zum Originalpreis doch noch Tickets zu erwerben. Außerdem werden in einigen US-Bundesstaaten Ticketübertragungen deaktiviert, um zu verhindern, dass Eintrittskarten auf Zweitplattformen erneut auftauchen.