Musik Hayley Williams wurde bei Auftritt mit PinkPantheress ohnmächtig

Hayley Williams of Paramore performs during Remi Wolf's Bonnaroo Superjam 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2025, 13:00 Uhr

Hayley Williams wurde bei Auftritt mit PinkPantheress ohnmächtig.

Hayley Williams ist während eines Auftritts von ‚Misery Business‘ mit PinkPantheress beim Austin City Limits kurz „ohnmächtig geworden“.

Die Paramore-Frontfrau erlitt 2022 beim gemeinsamen Auftritt mit der ‚Boy’s a Liar‘-Sängerin auf dem Musikfestival eine kurze Episode. Sie erzählte Amy Poehler im ‚Good Hang‘-Podcast: „Ich bin beim ACL [Austin City Limits] während der letzten Albumphase auf der Bühne ohnmächtig geworden. PinkPantheress stand auf der Bühne und sang ‚Misery Business‘, und ich hatte diesen Moment, in dem ich dachte: ‚Ich war gerade zwei Minuten weg und bin jetzt wieder da.‘ Es stellte sich heraus, dass ich krank war.“

An anderer Stelle des offenen Gesprächs gab Hayley zu, dass es „viele Male“ gegeben habe, in denen sie „nicht mehr hier sein wollte“. Die Paramore-Sängerin spricht schon lange offen über ihre psychischen Herausforderungen und darüber, wie das Songschreiben für sie wie eine Therapie ist. Im Gespräch mit Amy Poehler über das Schreiben des Songs ‚Last Hope‘, der von Zac Farros und Josh Farros‘ Ausstieg aus der Band im Jahr 2010 handelt, sagte sie: „Ich erinnere mich, wie ich ihn geschrieben habe und dachte: ‚Das ist so traurig‘ – und leider war das genau das, was ich fühlte. Ich habe wirklich mit meiner mentalen Gesundheit gekämpft. Ich wollte viele Male nicht mehr hier sein. Dieser Song hat das in dem Moment für mich ausgedrückt.“

Wann immer Hayley ‚Last Hope‘ performt, wird sie daran erinnert, dass sie mit ihren Kämpfen nicht allein ist. Sie betont, dass „alle im Raum so viele Dinge überlebt haben. Und wir sind alle hier. Die Hälfte von uns wird sich nie wiedersehen. Solche Songs verändern einfach etwas.“ Sie fuhr fort: „Ich habe sie in Isolation geschrieben, und jetzt bin ich hier – nicht nur gesehen, sondern ich werde auch Zeugin all dieser anderen Erfahrungen, die zusammenfließen.“

Die 36-Jährige gibt zu, dass sie sich auf der Bühne am „glücklichsten“ fühlt, wenn sie diese gemeinsame Erfahrung mit den Fans teilt – gleichzeitig empfindet sie Freude aber auch als flüchtig und schwer zu vertrauen. Sie erklärte: „Freude ist für mich ein schwieriges Gefühl, weil ich ihr nicht traue. Ich denke immer, dass ein Klavier vom Himmel fällt. Ich glaube, deshalb fühlen sich Paramore-Shows für mich so freudvoll an. Ich verlasse mich auf so viele andere Dinge. Ich denke nicht so viel über meine eigene Erfahrung nach. Wenn wir unsere eigene Erfahrung überschreiten können, wird Freude für mich greifbarer.“