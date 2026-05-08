Musik Fans von Hayley Williams dürfen sich auf ’spannende Überraschungen‘ freuen

Hayley Williams arrives at Inc. Founders House Presents: "Going Platinum: Lessons... - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2026, 11:00 Uhr

Fans von Hayley Williams dürfen sich auf 'spannende Überraschungen' bei ihrer kommenden Tour freuen.

Fans von Hayley Williams können bei ihrer kommenden Tour „spannende Überraschungen“ erwarten.

Der Paramore-Star hat bestätigt, dass sie ihre erste Solotour mit der ‚The Hayley Williams Show‘ erweitern wird. Die Tour folgt auf ihre aktuelle Konzertreihe zur Unterstützung ihres Soloalbums ‚Ego Death at a Bachelorette Party‘. Die jüngsten Theaterkonzerte bestanden hauptsächlich aus 20 Songs ihres neuen Albums sowie einem Cover von Nina Simone. Die Termine der ‚The Hayley Williams Show‘ werden laut einer Pressemitteilung jedoch Songs aus allen drei Soloalben „sowie spannende Überraschungen“ enthalten. Noch ist unklar, ob damit weitere Coverversionen oder sogar einige Songs von Paramore gemeint sind.

Bei der kommenden US-Tour werden Magdalena Bay und Rico Nasty als Voracts auftreten, während Annie DiRusso die Konzerte in Lateinamerika und Puerto Rico eröffnen wird. Gleichzeitig unternimmt ihr Team Schritte, um „sicherzustellen, dass die Tickets echte Fans erreichen“. Dafür wurde ein „verifiziertes Vorverkaufsverfahren“ eingerichtet, das bereits läuft. In der Mitteilung hieß es weiter: „In den USA nutzt die Tour den Face Value Exchange von Ticketmaster, damit Fans Tickets zum Originalpreis erhalten können. Die Tickets sind nicht übertragbar und können nur auf Ticketmaster zum Originalpreis weiterverkauft werden.“

‚Ego Death at a Bachelorette Party‘ erschien im August vergangenen Jahres als Nachfolger von ‚Flowers for Vases/Descansos‘, das nur ein Jahr nach Hayleys Solo-Debütalbum ‚Petals for Armor‘ veröffentlicht wurde. Zwischen ihren Soloalben kehrte Hayley außerdem mit Paramore für das sechste Studioalbum ‚This Is Why‘ zurück. Die Veröffentlichung aus dem Jahr 2023 erreichte Platz eins der Charts im Vereinigten Königreich und Platz zwei in den USA. Enthalten waren Singles wie ‚This Is Why‘, ‚The News‘, ‚C’est Comme Ca‘ und ‚Running Out Of Time‘. Die Band begann ihre Karriere mit ‚All We Know Is Falling‘ im Jahr 2005 und schaffte 2007 mit ‚Riot!‘ sowie 2009 mit ‚Brand New Eyes‘ den großen Durchbruch. Vier Jahre später erreichten sie mit ihrem selbstbetitelten Album ‚Paramore‘ die Chartspitze, bevor sie sich mit ‚After Laughter‘ im Jahr 2017 von ihrem typischen Pop-Punk-Sound entfernten.