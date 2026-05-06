Musik Billie Eilish unterdrückt ihre Tics in Interviews und lässt sie danach ‚alle raus‘

Billie Eilish - Kia Forum Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2026, 18:00 Uhr

Billie Eilish unterdrückt ihre Tics in Interviews und lässt sie danach 'alle raus'.

Billie Eilish hat offen darüber gesprochen, wie sie mit ihren vokalen Tics umgeht.

Die 24-jährige Musikerin, die am Tourette-Syndrom leidet, erklärte, dass sie diese während Interviews bewusst unterdrückt und danach vollständig zulässt. Im Podcast ‚Good Hang with Amy Poehler‘ sagte sie: „Ich habe vokale Tics, aber zum Glück sind es meistens leise Geräusche, die ich gut kontrollieren kann.“ Während Interviews bemühe sie sich intensiv, diese zu unterdrücken: „Ich tue alles, um meine Tics zu kontrollieren, solange die Kameras laufen.“ Doch sobald das Gespräch endet, lasse die Anspannung nach: „Sobald ich den Raum verlasse, muss ich sie alle rauslassen.“

Das Tourette-Syndrom ist eine neurologische Erkrankung, die unwillkürliche Bewegungen und Geräusche verursacht. Eilish erklärte, dass viele Menschen gar nicht bemerken, wie oft sie ihre Tics kaschiert: „Wenn du mich heute nicht ticken gesehen hast, dann schaust du nicht auf meine Knie – die bewegen sich die ganze Zeit unter dem Tisch.“

Besonders in der Öffentlichkeit könne es zu Missverständnissen kommen: „Wenn ich viele Tics hintereinander habe, fragen die Leute sofort, ob alles okay ist.“ Schon als Teenager erhielt sie Medientraining, das ihr jedoch schwerfiel: „Ich war 14 und habe währenddessen geweint. Ich habe es gehasst, es war das Beängstigendste überhaupt.“ Heute geht sie offener mit ihrer Situation um und zeigt, wie viel Kontrolle und Energie es kostet, ihre Symptome im Rampenlicht zu verbergen.