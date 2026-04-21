Stars Haylie Duff: Trennung nach 14 Jahren

Matt Rosenberg - Haylie Duff - Getty - Los Angeles - December 2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 11:00 Uhr

Haylie Duff und Matt Rosenberg haben sich getrennt.

Die 41-jährige Schauspielerin und Rosenberg haben ihre Beziehung nach 14 gemeinsamen Jahren und einer zwölfjährigen Verlobungszeit beendet.

Ein Sprecher von Duff – die mit Rosenberg die Töchter Ryan Ava Erhard (10) und Lulu Gray (7) hat – teilte dem Magazin ‚People‘ mit, dass das ehemalige Paar „seine Beziehung um den Jahreswechsel herum beendet hat“. Der Sprecher fügte hinzu: „Sie bittet derzeit um Privatsphäre, um ihre kleinen Töchter zu schützen.“

Duff, die ältere Schwester der Schauspielerin Hilary Duff, hatte zuvor erklärt, dass sie und Rosenberg beschlossen hatten, ihre Hochzeitspläne zu unterbrechen, um sich auf die Geburt ihrer zweiten Tochter zu konzentrieren. Die Schauspielerin sagte 2018 gegenüber ‚People‘: „Wir reden darüber und denken: ‚Vielleicht sind wir jetzt bereit dafür‘, und dann kommt das Leben dazwischen und ein Kleinkind kommt dazwischen. Wir fühlen uns bereits verheiratet, und es ist nichts geworden, worauf wir beide total scharf sind. Vielleicht sind wir bereit, wieder darüber zu reden, wenn sich der Trubel um das neue Baby gelegt hat.“

Zuvor hatte Duff erklärt, dass Rosenberg sie sehr gut „ergänzt“ – auch wenn sie sich in vielerlei Hinsicht deutlich unterscheiden. Die Schauspielerin, die ihre Verlobung im April 2014 bekanntgab, bezeichnete Matt zudem als „den Richtigen“.