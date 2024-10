Ach, du Schreck! Heidi Klum: Ihr peinlichster Halloween-Fauxpas

Heidi Klum ist ein riesiger Halloween-Fan. (rho/spot)

SpotOn News | 31.10.2024, 21:15 Uhr

Kein happy Halloween? Heidi Klum ist eine Perfektionistin, doch bei ihrem Kostüm im Jahr 2006 hatte sie eine schwerwiegende Sache nicht bedacht.

Sie gilt als Queen of Halloween! Doch auch Heidi Klum (51) hat bei der Wahl des perfekten Schauer-Kostüms einst daneben gegriffen: Die Modelmama spricht mit dem US-amerikanischen "People"-Magazin darüber, was schiefgelaufen ist, als sie sich 2006 als verführerischer Apfel aus dem Garten Eden verkleidete.

Bei der Eröffnung des "Crazy Pizza"-Restaurants in New York City verriet die Modelmacherin aus "Germany's next Topmodel", dass ihr mit dem Kostüm ein großes Missgeschick passiert sei. "Als ich damals als Apfel verkleidet war und Seal als Eva", erinnert sie an das Paarkostüm mit ihrem heutigen Ex-Mann.

Sie war damals im achten Monat mit Sohn Johan schwanger, deshalb schlüpfte Heidi Klum 2006 in das übergroße rote Apfelkostüm. "Ich wollte sicherstellen, dass dem Baby nichts passieren kann", erklärt Klum. Immerhin tummeln sich auf der legendären New Yorker Halloween-Party der gebürtigen Rheinländerin, die sie seit dem Jahr 2000 fast jedes Jahr veranstaltet, hunderte Menschen auf engem Raum.

Was sie nicht bedachte? Logistische Probleme bei der Anreise. "Ich passte nirgendwo rein und kam deshalb nicht durch normale Autotüren. Also mussten sie mir in letzter Minute ein Cabrio besorgen, damit ich überhaupt in das Auto steigen und mitfahren konnte", berichtet Klum.

Mit Pannen rechnet sie jedes Jahr

Solche Pannen können jedes Jahr passieren: Sie sei deshalb immer nervös, gibt Heidi Klum zu. "Weil es keinen richtigen Probelauf vorher gibt. Ich kann keine richtige Anprobe machen, bevor ich das Kostüm trage. Ich weiß nie, ob es passt, bis der Tag gekommen ist."

Wochenlang bereitet sie sich auf die gruseligste Nacht des Jahres vor. In diesem Jahr wird ihr heiß erwartetes Halloween-Outfit Special-Effects-Make-up beinhalten. Vor ihrem großen Auftritt teilt Heidi Klum Eindrücke bei Instagram.