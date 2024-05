Vor dem Start der Filmfestspiele Heidi Klum in Cannes: Hingucker-Look mit pinker Lederjacke

Gut gelaunt zeigte sich Heidi Klum nach ihrer Landung am Flughafen in Nizza. (ae/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 14:30 Uhr

Heidi Klum genießt aktuell die Sonne in Südfrankreich und trägt das gute Wetter auch in ihrer Kleidung. Nach ihrer Landung zeigte sie sich in einer auffälligen pinken Jacke mit passender Luxus-Handtasche.

Die Filmfestspiele in Cannes starten am Dienstag, 14. Mai – und Heidi Klum (50) ist bereits aus Los Angeles nach Südfrankreich gejettet. Am Flughafen von Nizza posierte sie in einem Sommer-Hingucker-Look für die Fotografen.

Video News

Pastelltöne läuten den Sommer ein

Wo das Model ist, da ist für gewöhnlich auch gute Laune. Und ihre positive Art unterstrich die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin bei ihrer Ankunft mit ihrem farbenfrohen Look: Zu einer weiten, hellblauen Baggy-Jeans trug die vierfache Mutter ein bunt gemustertes Top mit Seidenschleife. Passend zu den Pastelltönen des Oberteils kombinierte sie eine Birkin-Bag von Hermès im gleichen Farbton. Mit Turnschuhen und verspiegelter Sonnenbrille machte Klum klar: Sie freut sich auf sonnige Tage an der Croissette. Das wohl auffälligste It-Piece des Styles war aber ihre XXL-Lederjacke in Knallpink!

Nach diesem spektakulären Auftritt im Flughafen gönnte sich die 50-Jährige im Hotel erst einmal einen Blick aufs Meer sowie ein ausgiebiges Bad mit Rosenblättern, wie sie in mehreren Instagram-Storys zeigte. Das war wohl die Ruhe vor dem Sturm: Denn auf die entspannte Me-Time in der Badewanne sollen aufregende Tage folgen. Nicht nur die Filmfestspiele finden statt, am 23. Mai steigt auch die amfAR-Gala, die Heidi Klum wie im Vorjahr besuchen wird. Das gab sie bereits vor Kurzem während einer Instagram-Fragerunde bekannt.

Im vergangenen Jahr knutschte sie sich dort mit ihrem Mann Tom Kaulitz (34) in einem grünen Minikleid mit einer dramatischen Schleppe und Quasten-Optik über den blauen Teppich. Sicher wird sie auch 2024 wieder einen Eyecatcher bei der Veranstaltung bieten – ihre Landung in Südfrankreich gab ja schon einen modischen Vorgeschmack.