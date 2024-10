Ausflug zum Empire State Building Heidi Klum in New York: Ihr Outfit erinnert an einen riesigen Kürbis

Ehemann Tom Kaulitz begleitete Heidi Klum in einem legeren Outfit zu ihrem Termin auf dem Empire State Building. (the/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 12:37 Uhr

Heidi Klum bereitet sich im Moment auf ihre große Halloween-Party am 31. Oktober vor: Bei einem Ausflug zum Empire State Building ist ihre Vorfreude anhand ihres farbenfrohen Looks nicht zu übersehen.

Wenige Tage vor ihrer großen alljährlichen Halloween-Party stimmt sich Heidi Klum (51) in New York bereits auf ihr Lieblingsfest des Jahres ein. Am Dienstag besuchte sie in einem modisch-extravaganten Hosenanzug in leuchtendem Rot-Orange das Empire State Building. Darunter trug die "Germany's next Topmodel"-Chefin ein schwarzes Rollkragen-Oberteil.

Der Hosenanzug selbst bestand aus einem bodenlangen Mantel mit gerafften Puffärmeln, überlangen Manschetten und Seitenschlitzen sowie einer hoch taillierten Hose mit geradem Bein. Farblich lasse ihr Look ihren inneren "Great Pumpkin" (einen großen Kürbis) aufleben, wie "Daily Mail" treffend schreibt. Ergänzend dazu trug die 51-Jährige orangefarbene glitzernde Pumps sowie eine mit Pailletten besetzte Handtasche.

Trotz des überdimensionalen Schnitts verfügte das Outfit über viel Bewegungsfreiheit, wie Aufnahmen in Klums Instagram-Story zeigen. Auf dem Empire State Building posierte das deutsche Model gut gelaunt für Fotos und Videoaufnahmen. Begleitet wurde Heidi Klum bei ihrem Ausflug zum Empire State Building unter anderem von Ehemann Tom Kaulitz (35), wie auf Fotos zu sehen ist.

Was plant Heidi Klum für Halloween 2024?

In weiteren Instagram-Stories sind Aufnahmen aus einem Atelier zu sehen, in dem offenbar Vorbereitungen für Heidi Klums wie immer spektakuläres Halloween-Kostüm getroffen werden. Mehrere Videos zeigen 3D-Drucker, die verschiedene Objekte drucken. Was sie bei der diesjährigen Party tragen wird, ist wie immer streng geheim. Vorab kündigte sie bereits mit einem Rückblick auf ihre Kostüme im letzten Jahr an: "An all die Kostüme, die ich vorher geliebt habe… sie werden nie erraten, was ich dieses Jahr bereithalte. Wir sehen uns bei Heidi Halloween 2024."

Bisher ist nur bekannt, dass sich Klum und ihr Mann Tom Kaulitz in einem vorab noch geheimen Partnerkostüm zeigen werden. Schon seit dem Jahr 2000 feiert sie ihr Kostümfest, zu dem auch stets viele Stars kommen. Mit ihrem Ehemann zeigte sie sich in den letzten Jahren schon in mehreren Partnerkostümen, darunter Fischer (Kaulitz) und überdimensionaler Wurm (Klum) sowie Pfau (Klum) und dazugehöriges Ei (Kaulitz).