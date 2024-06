"Ich bin geschockt von mir selbst" „Germany’s next Topmodel“: Heidi Klum schickt Top-Favoriten nach Hause In Folge 17 kamen Familie und Freunde zu Besuch. Doch herrschte nicht nur Harmonie bei den Models. Schließlich ging es für sie um den Einzug ins Halbfinale. Am Ende musste Heidi ihren persönlichen Favoriten nach Hause schicken, was ihr sichtlich schwer fiel: „Ich bin geschockt von mir selbst.“