Outfit-Wechsel war nötig Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern auf zwei Oscar-Partys

Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der Oscar-Party von Elton John. (hub/spot)

SpotOn News | 11.03.2024, 10:44 Uhr

Zur Oscarverleihung gehören auch die großen Partys in Los Angeles. Heidi Klum und Tom Kaulitz waren dabei gleich doppelt gefragt.

Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) haben am Abend der Oscarverleihung (10. März) offenbar jede Menge Spaß gehabt. Die beiden besuchten die "Vanity Fair"-Oscar-Party in Beverly Hills, nachdem sie zuvor schon bei Elton Johns (76) Oscar-Party in West Hollywood gefeiert hatten.

Video News

Zwischen den beiden Terminen fand Heidi Klum auch noch Zeit für einen Outfit-Wechsel. Bei der Oscar-Party der Elton John AIDS Foundation trug sie ein tailliertes Kleid mit einem durchsichtigen Rock aus funkelnden silbernen und goldenen Details. Das Oberteil aus schwarzem Samt hatte einen tiefen Ausschnitt und eine überdimensionierte Schulter-Partie. Ihre Haare trug Klum im Seitenscheitel und zu eleganten Locken frisiert. Zu dem Outfit kombinierte sie offene Pumps.

Goldenes Kleid mit Cut-outs für zweite Party

Bei der "Vanity Fair"-Oscar-Party setzte Heidi Klum später auf ein figurbetontes, goldenes Kleid mit mehreren Cut-outs an der Vorderseite. Das Outfit brachte zudem durch einen beidseitigen oberschenkelhohen Schlitz die Beine des Models zur Geltung. Passend zur Robe trug Klum offene, goldene Pumps. Ihre Haare hatte sie für das zweite Event im Wet-Hair-Look gestylt und nach hinten gekämmt.

Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz, mit dem sie seit 2019 verheiratet ist, schien für beide Partys das gleiche Outfit zu tragen. Der Tokio-Hotel-Star zeigte sich in einer schwarzen Hose mit ebenfalls schwarzem Hemd. Kaulitz kombinierte das Outfit mit einem dunklen Samtblazer und schwarzen Loafers mit goldenen Details an der Spitze.

Auf Instagram teilte Heidi Klum Eindrücke von ihrer Oscar-Partynacht. Unter anderem zeigte sie sich mit Schauspielerin Eva Longoria (48). Auch Stars wie Margot Robbie (33), Matt Damon (53), Selma Blair (51) oder Demi Moore (61) sollen Medienberichten zufolge bei der "Vanity Fair"-Party nach der Oscarverleihung gefeiert haben.