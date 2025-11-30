Stars Heidi Klum verrät, wie sie sich nach ‚ekliger‘ Wurm- und Parasitenkur fühlte

Bang Showbiz | 30.11.2025, 11:56 Uhr

Die GNTM-Jurorin und ihr Mann Tom Kaulitz haben sich einer Wurm- und Parasitenkur unterzogen.

Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz fühlten sich „großartig“, nachdem sie eine Wurm- und Parasitenkur gemacht hatten.

Die GNTM-Chefin weiß allerdings nicht, ob der Wellness-Trend – bei dem man pflanzliche Präparate einnimmt – ihnen tatsächlich Würmer oder Parasiten entzogen hat. Heidi gestand, dass es ein „ekliger“ Prozess war, betonte aber, dass sie und Tom sich danach gut fühlten.

„So viele Leute haben mich gefragt: ‚Was ist passiert?‘ Und ich so: ‚Ich weiß nicht mal, ob überhaupt irgendwas passiert ist!'“, enthüllte sie gegenüber dem ‚People‘-Magazin. „Es hat sich einfach gut angefühlt … falls da irgendwelche [Würmer oder Parasiten] waren, hoffe ich, dass sie den Körper verlassen haben. Ich höre so viele Menschen ständig darüber reden.“

Der Prozess war für das Paar eine Herausforderung. „Es ist leichter, das morgens mit einem Partner zu machen, weil man dieses komische Zeug trinken muss. Es ist alles pflanzlich, aber trotzdem ist es eklig, und man muss diese Routine jeden Tag durchziehen, um offenbar alle Eier abzutöten“, berichtete Heidi. Die 52-Jährige fügte hinzu: „Man muss zwei Runden statt zwei Wochen machen. Wir haben zwei Runden gemacht, um hoffentlich Eier und Ähnliches zu vernichten. Aber ja, wir fühlten uns danach großartig.“

Im August hatte die blonde Schönheit erstmals über ihren Plan gesprochen. Durch Social Media sei sie auf die Kur aufmerksam geworden. „Alles, was ich gerade in meinem Instagram-Feed bekomme, dreht sich um Würmer und Parasiten. Also mache ich eine Wurm- und Parasitenkur mit meinem Mann. Ich habe gehört, dass man das einmal im Jahr machen soll, und ich habe es noch nie getan“, verriet sie im Interview mit dem ‚Wall Street Journal‘. Deshalb hatte das Supermodel das Gefühl, „total im Rückstand“ zu sein.