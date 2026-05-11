Stars Bill und Tom Kaulitz: Große Bewunderung für diesen Rockstar

Udo Lindenberg - May 2012 - on stage BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2026, 14:00 Uhr

Bill und Tom Kaulitz zeigen große Bewunderung für diesen Rockstar.

Bill und Tom Kaulitz teilen die Begeisterung für eine echte deutsche Musiklegende: Udo Lindenberg.

Die Zwillinge schwärmen seit langem für den Rockstar und diese Leidenschaft wurde ihnen offenbar schon früh mitgegeben. Wie die Musiker verraten, spielte ihre Mutter dabei eine entscheidende Rolle. Anlässlich von Udo Lindenbergs 80. Geburtstag widmet die ARD dem Sänger die Dokumentation ‚UDO Rebell. Rockstar. Ikone‘, die am 18. Mai im TV gezeigt wird. Darin sprechen auch die Tokio-Hotel-Stars über ihren besonderen Bezug zu dem Kultmusiker. „Udo tauchte schon bei uns im Kinderzimmer auf“, erinnern sich Bill und Tom in der Doku. In ihrem Elternhaus sei die Musik des Rockstars regelmäßig gelaufen. „Wir haben wegen Mutti Udo schon am Frühstückstisch gehört“, erzählen die Brüder rückblickend.

Besonders beeindruckt habe sie dabei immer Lindenbergs entspannte und gleichzeitig rebellische Art. Die Kaulitz-Zwillinge wollten sich diese lässige Attitüde schon als Jugendliche abschauen. Für die beiden stand deshalb früh fest, dass Udo mehr als nur ein Musiker für sie war. „Udo war unser Vorbild“, erklären Bill und Tom offen. Auch ihre Bandgeschichte sei indirekt von Lindenberg beeinflusst worden. Der Traum vom aufregenden Musikerleben habe dabei eine große Rolle gespielt. „Im Hotel zu wohnen, war auch immer unser großer Traum. Deshalb heißt unsere Band auch Tokio Hotel“, verraten die Brüder.

Ihre Bewunderung für den Sänger zeigten Tokio Hotel schließlich auch musikalisch. Für das Tributalbum ‚We Love Udo‘ nahm die Band eine eigene Version des Lindenberg-Songs ‚Na Und?!‘ auf. Der Titel erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der sich in einen anderen Mann verliebt – ein Thema, das Bill Kaulitz besonders bewegt. Der Sänger erklärt dazu: „Ich hatte fast das Gefühl, der ist für mich geschrieben.“ Gerade deshalb habe das Lied für viele Menschen eine besondere Bedeutung. „Und so geht es natürlich vielen in der Community“, sagt Bill.