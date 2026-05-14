Stars Tom Kaulitz: Diese Aussage von Heidi Klum lässt er nicht auf sich sitzen

Heidi Klum and Tom Kaulitz - 2019 Vanity Fair - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2026, 12:00 Uhr

Der Tokio-Hotel-Star ist mit den Behauptungen seiner Frau nicht zufrieden.

Tom Kaulitz kontert den Aussagen seiner Ehefrau Heidi Klum.

Eigentlich könnten die beiden Stars nicht glücklicher miteinander sein. In der Öffentlichkeit schwärmt das Paar immer wieder von seinem Liebesglück. Doch nun zeigt sich der Tokio-Hotel-Gitarrist verärgert von den Behauptungen seiner Partnerin. Auf der Digitalmesse OMR in Hamburg plauderte die 52-Jährige kürzlich offen über ihre Morgenroutine und die Schlafgewohnheiten ihres Mannes. „Der kann bis zehn, elf, zwölf schlafen – der kann schlafen, schlafen, schlafen“, so die ‚GNTM‘-Jurorin.

Das ließ Tom allerdings nicht auf sich sitzen. „Ich hab mich gerade aufgeregt“, gestand er seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz im gemeinsamen Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘. „Weil meine Frau war beim OMR und da hat sie auf der Bühne erzählt, dass sie immer um 5.30 Uhr aufwacht und sehr tüchtig ist, und ihr Mann schläft immer bis mittags.“ Diese Aussage passte dem 36-Jährigen überhaupt nicht. Ihm störe, dass er nun wie „der Faule“ in der Beziehung rüberkomme. „Seit wann schlaf ich denn bitte bis mittags? Ich könnte bis mittags schlafen, ich schlafe gerne bis mittags, aber das ist vielleicht in den letzten fünf Jahren zweimal vorgekommen, mal an einem Wochenende vielleicht“, stellte er klar.

Unterstützung bekam der Musiker von seinem Bruder. Bill verteidigte Tom und wies darauf hin, dass dieser auch abends noch fleißig sei. „Vor allem möchte ich ja auch mal ganz kurz sagen, bist du auch immer noch spät wach und arbeitest sehr spät. Und Heidi ist immer um neun im Bett!“, verriet der Sänger. Bill zufolge wirke Tom völlig zu Unrecht „wie so ein fauler Jugendlicher“. Der Gitarrist stimmte scherzhaft zu: „Meine Frau war so: ‚Ja, ich arbeite halt viel, mein Mann pennt den ganzen Tag‘.“