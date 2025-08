Stars Heidi Klum war schockiert, als ihr Sohn Model werden wollte

Heidi Klum and son Henry Samuel at American Music Awards - Avalon - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2025, 12:00 Uhr

Die 'Germany’s Next Topmodel'-Macherin konnte es nicht glauben, als ihr Sohn ihr von seinen Karriereplänen erzählte.

Heidi Klum war überrascht, als ihr Sohn beschloss, Model zu werden.

Ihr 19-jähriger Sohn Henry, der ursprünglich wie sein berühmter Vater Seal eine Musikkarriere anstreben wollte, entschied sich plötzlich dazu, doch in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten und auf den Laufsteg zu gehen. Im Interview mit dem ‚HELLO!‘ Magazin sagte Heidi: „Ich dachte immer, dass er sich mehr für Musik interessiert, aber dann kam er zu mir und sagte, dass er wirklich mal das Modeln ausprobieren möchte. Ich bin für ihn ein bisschen mehr da, weil das alles noch neu für ihn ist.“

Auch Heidis Tochter Leni (20), aus einer früheren Beziehung mit Flavio Briatore, ist bereits als Model erfolgreich tätig. Heidi ermutigt ihre Kinder, sich in der oft harten Branche selbstbewusst zu behaupten. Sie sagte: „Leni macht das großartig. Sie ist unglaublich, aber sie weiß auch, dass ich immer für Ratschläge da bin.“ Der wichtigste Hinweis für Nachwuchsmodels sei laut Heidi, an seiner Haltung zu arbeiten. „Ich erinnere meine Kinder immer daran, aufrecht zu stehen, sich größer zu machen, stolz zu sein“, erzählt sie.

Heidi, die außerdem mit Seal die Kinder Johan (18) und lou (15) hat, freut sich darüber, dass die Modebranche heute deutlich vielfältiger ist als zu Beginn ihrer eigenen Karriere. Sie erklärte: „Es gibt heute so viel mehr Vielfalt – in jeder Hinsicht. Als wir angefangen haben, oder selbst noch vor zehn, zwölf Jahren, hatten alle Models dieselbe Größe. Alle sahen gleich aus. Jetzt sehen wir Models in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Altersgruppen – wir sehen Kurven und wunderschöne, weibliche Körper. So sollte es sein, denn wir sehen nun mal alle unterschiedlich aus.“