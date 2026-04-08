Stars Tom Kaulitz: Das stört ihn an Heidi Klums neuem Hund

Heidi Klum and Tom Kaulitz - 2019 Vanity Fair - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2026, 17:10 Uhr

Eigentlich wollte Tom Kaulitz keinen weiteren Hund mehr – doch dann kam Fritz. Allerdings ist ihm eine Sache an Heidi Klums neuem Schoßhündchen unangenehm.

Eigentlich wollte Tom Kaulitz keinen weiteren Hund mehr – doch dann kam Fritz.

Der kleine, weiße Welpe eroberte das Herz von Heidi Klum im Sturm, obwohl ihr Ehemann eher skeptisch blieb. Denn was für Heidi pure Tierliebe ist, sorgt bei Tom für gemischte Gefühle und ziemlich ehrliche Worte.

In seinem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘, den er gemeinsam mit Zwillingsbruder und Tokio Hotel-Kollege Bill Kaulitz produziert, sprach Tom nun offen über den neuen Familienzuwachs und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. „Jetzt hab ich so einen kleinen Schoßhund, sieht natürlich auch nicht cool aus. Es ist nicht meine Art von Hund, der ist so groß wie ein Meerschwein“, beschwerte er sich. Noch deutlicher wird er bei seiner persönlichen Einschätzung, wenn es darum geht, mit besagtem Hund tatsächlich Gassi zu gehen: „Das ist mir schon ein bisschen unangenehm. Die sehen halt aus wie so ein Accessoire.“

Dabei hatte Tom von Anfang an Zweifel. Als Heidi ihm von der spontanen Adoption erzählte, reagierte er zunächst ablehnend: „Ich hab erst gesagt: ‚Nee, bitte nicht noch einen Hund.'“ Sein Hauptproblem: der Alltag. „Mein Schatz, am Ende bleibt es doch alles an mir hängen. Hunde füttern, rausgehen, Kacki wegmachen, das macht ja alles Papa“, beschwert er sich.

Trotzdem zeigt er Verständnis für die Entscheidung seiner Frau, die den kleinen Welpen einfach nicht bei der Hundevermittlung lassen konnte, über die sie in New York spontan stolperte. Heidi selbst schilderte auf Instagram, warum sie den kleinen Hund unbedingt aufnehmen musste: „Wir haben das sechs Monate alte Fellknäul Fritz adoptiert.“ Der Hintergrund war emotional. „Diese Woche gab es neben unserem Filmstudio eine temporäre Adoptionsstelle mit über 50 Hunden… aber dieser kleine, struppige Fellknäuel saß immer noch in seinem Käfig“, schrieb Heidi zu einem Video auf Instagram, in dem sie das Hündchen der Welt vorstellte. In dem Clip sieht man sie eine Straße in New York City entlanggehen, den Hund hat sie in einer Schlinge am Körper. Auch wenn ihr Mann zögerte, blieb Heidi entschlossen: „Ich musste meinen Mann erst überzeugen… aber ich konnte ihn einfach nicht zurücklassen.“

Tom erkennt das ebenfalls an – schließlich wäre Fritz ohne Adoption möglicherweise eingeschläfert worden. Trotzdem ist noch offen, ob der Welpe dauerhaft bleibt oder vielleicht doch an Freunde vermittelt wird. Bruder Bill Kaulitz gibt im Podcast allerdings einen klaren Hinweis: „Da müsst ihr schnell sein, sonst gewöhnt man sich an den. Heidi verliebt sich jetzt glaube ich schon.“

Dass Heidi Klum ein Herz für Tiere hat, ist nichts neues. 2023 schenkte sie ihrem Mann die beiden Deutsch-Kurzhaar-Welpen Jäger und Uschi, nachdem die Familie gleich drei geliebte Hunde in wenigen Tagen verloren hatte. „Innerhalb von zwei Wochen haben wir unser ganzes Rudel verloren, unsere geliebten kleinen Babys“, sagte Tom damals im Podcast. Toms Hund Capper, der 15 Jahre alt wurde, verstarb als erster. Wenige Tage später folgte Bills vierjähriger Bulldogge Stitch, der bei Fans besonders beliebt war. Am gleichen Tag segnete auch Heidis Wolfshund Anton das Zeitliche.