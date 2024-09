Er "hat sich riesig gefreut" Heinz Hoenig: Nach langem Klinikaufenthalt ist er wieder zu Hause

Heinz Hoenig ist wieder bei seiner Familie. (hub/spot)

SpotOn News | 20.09.2024, 07:05 Uhr

Heinz Hoenig ist wieder zu Hause. Wie seine Ehefrau der "Bild"-Zeitung verriet, konnte der Schauspieler nach fünf Monaten das Krankenhaus verlassen.

Schauspieler Heinz Hoenig (72) ist nach etwa fünf Monaten in einem Berliner Krankenhaus wieder zu Hause, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Die Ehefrau des Filmstars, Annika Kärsten-Hoenig (39), sagte dem Blatt: "Heinz hat sich riesig gefreut. Er konnte es zunächst kaum glauben, endlich wieder zu Hause zu sein. Gemeinsam mit zwei sehr guten Freundinnen, unseren Jungs und meiner Tochter haben wir ihn herzlich empfangen." Juliano und Jianni seien ihrem Vater "gar nicht mehr von der Seite gewichen. Sie haben ihn wirklich sehr doll vermisst".

Die Familie lebt in Blankenburg im Harz. Annika Kärsten-Hoenig ist gelernte Krankenschwester und wird sich dem Bericht zufolge erst einmal selbst um die Pflege ihres Mannes kümmern.

Seit Mai lag Heinz Hoenig im Krankenhaus

Der 72-Jährige war im Mai mit Herzproblemen ins Krankenhaus gekommen. Der Schauspieler wurde später an der Speiseröhre operiert. Derzeit wartet Heinz Hoenig weiter auf eine Operation an der Aorta. Diese könne nur unter optimalen Bedingungen durchgeführt werden. "Und bis es so weit sein kann, werden sicherlich noch Monate vergehen", so die Ehefrau des Schauspielers zu "Bild".

Heinz Hoenig, der mit Filmen und Mehrteilern wie "Das Boot" (1981), "Der Schattenmann" (1996) und "Der König von St. Pauli" (1998) bekannt wurde, und Annika Kärsten-Hoenig sind seit 2019 verheiratet. Die beiden gemeinsamen Söhne kamen 2020 und 2022 zur Welt.