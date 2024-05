Stars Heiße Angelegenheit: Dua Lipa rutscht bei Auftritten in Schweißpfützen aus

Dua Lipa - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2024, 08:00 Uhr

Die Popsängerin ist es leid, auf der Bühne keinen sicheren Stand für ihre Tänze zu haben.

Dua Lipa musste ihre Tournee-Tänze ändern, weil sie ständig auf dem Schweiß ihrer Tänzer ausrutschte.

Die britische Sängerin ist für ihre ausgefallenen Performances auf der Bühne bekannt. Während den heißen Sommermonaten muss sie allerdings mit einer ungewöhnlichen Herausforderung klarkommen. „Ich bin auf meiner Tournee umgefallen, ich glaube, einmal in Barcelona, einmal in Mailand an der gleichen Stelle, und es war gerade die heißeste Woche in Europa. Einige meiner Tänzer schwitzten einfach ein bisschen mehr. Und so bin ich auf einer kleinen Schweißpfütze ausgerutscht“, erzählt die 28-Jährige. „Wir mussten die Choreo irgendwie ändern, damit ich nicht eine kleine Schweißpfütze bekomme, genau da, wo ich mit dem Tanzen anfangen will.“

Aber die ‚Houdini‘-Interpretin rechnet immer damit, mit kleineren Verletzungen von der Bühne zu gehen. „Das ist alles Teil der Erfahrung. Man muss sich ein paar blaue Flecken einfangen“, erklärt sie im Gespräch mit ‚SiriusXM‘.

Kürzlich war die Chartstürmerin an der Seite von Henry Cavill und John Cena in dem Blockbuster ‚Argylle‘ zu sehen. Ist das nur der Anfang ihrer Schauspielkarriere? Auf die Frage nach ihrem nächsten Filmprojekt antwortet Dua: „Ich habe keine Ahnung… Ich bin so auf die Musik konzentriert, dass ich nicht weiß, ob Film wirklich der Weg ist, den ich einschlagen möchte. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe [‚Argylle‘] geliebt und hatte so viel Spaß, aber ich bin so auf die Musik und die Tournee konzentriert, so dass ich mir nicht einmal vorstellen kann, mehr zu machen.“