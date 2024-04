Als erste Musikerin überhaupt Helene Fischer tritt 2026 in der Allianz Arena auf

2026 bietet Helene Fischer ihren Fans im 360°-Format neue Perspektiven auf ihr Können. (ncz/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 15:28 Uhr

Schlagerstar Helene Fischer hat sich für das letzte Konzert ihrer Stadiontournee 2026 einen besonderen Ort ausgesucht: Als erste Musikerin überhaupt tritt sie in der Münchner Allianz Arena auf.

Es ist eine Sensation: Schlager-Superstar Helene Fischer (39) darf als erste Musikerin überhaupt in der Allianz Arena auftreten. Wie jetzt bekannt wurde, schließt Fischer ihre "360° Stadion Tour" in zwei Jahren in dem Münchner Fußballstadion ab. Das Konzert ist für den 17. Juli 2026 geplant.

In der Heimstätte des FC Bayern könne sich die 39-Jährige den großen Wunsch erfüllen, inmitten der Konzertbesucher aufzutreten und damit allen Zuschauerbereichen so nah wie möglich zu sein, heißt es in einer Mitteilung. Demnach wird im Zentrum des Stadions eine 360°-Bühne aufgebaut, die über Laufstege mit vier Satellitenbühnen verbunden ist.

Münchner Olympiastadion ist ab 2025 geschlossen

Helene Fischers große Stadiontournee startet am 13. Juni 2026 im Berliner Olympiastadion, zudem tritt die Schlagersängerin in Stadien in Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Wien und Zürich auf. Diese Termine hatte sie bereits im November 2023 angekündigt.

Weil das Münchner Olympiastadion – sonst Austragungsort großer Konzert – ab Herbst 2025 bis voraussichtlich Frühjahr 2027 aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen werden muss, waren das Datum und der Ort für Fischers "Heimspiel" bisher nicht bekannt.

So kommen Fans an Tickets für Helene Fischers Stadiontour 2026

Tickets für die ersten Termine sind bereits seit Monaten auf Helene Fischers Website erhältlich. Wer sich das Event in München nicht entgehen lassen will, kann ab Donnerstag, 25. April 2024, um 10 Uhr im Presale Tickets erstehen. Am Vortag gibt es bereits einen Vorverkauf für Kunden von RTL+ und Telekom.