Film ‚Herr der Ringe‘: So würde John Rhys-Davies zurückkehren

John Rhys-Davies - June 2023 - Famous - Indiana Jones and the Dial of Destiny UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2024, 16:00 Uhr

John Rhys-Davies wird nur dann zum ‚Herr der Ringe‘-Franchise zurückkehren, wenn er auf Prothesen zugunsten von CGI verzichten kann.

Der 80-jährige Schauspieler spielte zwischen 2001 und 2003 Gimli den Zwerg in Peter Jacksons kultiger Fantasy-Trilogie. Nun hat er verraten, dass der einzige Weg, wie er ein Comeback in Mittelerde feiern könnte, darin besteht, dass er auf die Prothesen verzichten darf und stattdessen CGI verwendet wird, um ihn in die Figur zu verwandeln. Die Technik wurde zuvor für seinen Co-Star Andy Serkis verwendet, der in den Filmen Gollum/Sméagol spielte.

In einem Interview mit ‚Collider‘ sagte Rhys-Davies: „Nun, ich bin dafür bekannt, dass ich diese Prothese nicht noch einmal anziehen möchte, aber aus Respekt vor Andy, den ich liebe und bewundere und der so sehr gewachsen ist, wenn sie mich einladen … Oh Gott, konnte ich es wagen, mich wieder zu schminken und meine Haut zu verlieren? Vielleicht mit CGI.“ Der ‚Indiana Jones and the Last Crusade’-Star fügte auch hinzu, dass er eine Rolle in der ‚Hobbit‘-Trilogie, die 2012 mit ‚An Unexpected Journey‘ begann und 2014 mit ‚The Battle of the Five Armies‘ endete, wegen des aufwendigen Kostüms ablehnte. Er betonte, dass er sich keine Prothesen mehr gefallen lassen würde, wenn er wieder als Gimli antreten sollte.

„Als sie mich zum Beispiel fragten, ob ich ‚Hobbit‘ machen möchte, habe ich nein gesagt. Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten haben sich verändert und die Technologie hat sich weiterentwickelt, wenn ich nicht drei Jahre meines Lebens acht Stunden am Tag in einem Make-up-Stuhl verbringen muss, könnte ich es tatsächlich schaffen.“ Trotzdem räumte Rhys-Davies ein, dass sein Alter eine große Hürde sein würde, um noch einmal den axtschwingenden Abenteurer zu spielen: „Die andere Sache ist, dass ich körperlich nicht mehr in der Lage bin, achtzig Pfund zusätzliche Rüstung und Zeug anzuziehen und Berge zu erklimmen.“