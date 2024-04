Nach 50 Jahren Herzog von Kent gibt wichtigen Ehrentitel ab

Edward, der Herzog von Kent, bei einem Auftritt im März 2024. (ncz/spot)

SpotOn News | 14.04.2024, 13:12 Uhr

Eine Ära geht zu Ende: Der Herzog von Kent gibt einen wichtigen Ehrentitel bei der britischen Armee ab. Ein anderer Royal übernimmt.

Fünf Jahrzehnte lang war der Edward, der Herzog von Kent (88) Colonel der Scots Guards. Jetzt gibt der Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) den wichtigen Ehrentitel an einen anderen Royal ab. Die Aufgabe bei dem angesehenen Regiment wird nun Prinz Edward (60), der Herzog von Edinburgh und jüngster Bruder von König Charles III. (75), übernehmen. Das teilte der Buckingham Palast am Wochenende mit.

Letzter Auftritt am Sonntag

Am heutigen Sonntag (14. April) werde der Herzog von Kent am jährlichen Gedenktag der Scots Guards in London teilnehmen, heißt es in einem Statement. Es wird sein letzter Auftritt als Colonel sein. Er hatte den Posten seit 1974 inne und besuchte das Regiment regelmäßig. 2008 reiste er auch in den Irak und nach Afghanistan, um dort Mitglieder der Truppe zu treffen.

"Seit 1974 als Oberst der Scots Guards zu dienen, die längste Amtszeit, die jemand in dieser Funktion verbracht hat, war eine große Ehre, die mich immer mit großer Freude erfüllen wird", wird der 88-Jährige in der Mitteilung zitiert. "In diesen Jahren habe ich die Arbeit der Scots Guards in Friedens- und Kriegszeiten erlebt und bin Zeuge ihrer Tapferkeit, ihres selbstlosen Muts und ihrer Hingabe an die Pflicht geworden."

Die Scots Guards, zu Deutsch "Schottische Garde", ist ein Regiment der britischen Armee. Es ist eines der fünf Leibregimenter von König Charles III.

Herzog von Kent ist der älteste "working royal"

Warum sich Edward, der Herzog von Kent, von der Rolle als Colonel der Scots Guards zurückzieht, ist nicht bekannt. Möglicherweise tritt er wegen seines Alters kürzer. Der Herzog von Kent kam 1935 als erstes Kind von Prinz George (1902-1942), dem jüngeren Bruder von Queen Elizabeths II. Vater König George VI. (1895-1952) zur Welt.

Auch im Alter von 88 Jahren nimmt er als ältester der zehn arbeitenden Royals noch regelmäßig öffentliche Termine wahr. Weitere arbeitende Royals sind neben König Charles III. und Ehefrau Königin Camilla (76): Sophie (59) und Edward, Herzogin und Herzog von Edinburgh, Prinzessin Anne (73) und ihr Ehemann Timothy Laurence (69), Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) sowie Prinzessin Alexandra (87), die Schwester des Herzogs von Kent.