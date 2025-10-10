Stars Herzogin Meghan: Froh, dass Kinder noch zu jung für soziale Medien sind

Meghan, Duchess of Sussex, Prince Harry Avalon 10.10.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2025, 11:00 Uhr

Meghan, Herzogin von Sussex, ist froh, dass ihre Kinder noch zu jung für soziale Medien sind, aber sie weiß, „dass dieser Tag kommen wird“.

Die Herzogin trat am Donnerstag (9. Oktober) bei der ‚World Mental Health Day Gala‘ von ‚Project Healthy Minds‘ in New York City zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry auf. Während eines Bühnenauftritts sprach das Paar über die Erziehung ihrer beiden Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), im digitalen Zeitalter – und sie schworen, sie so lange wie möglich vor Online-Gefahren schützen zu wollen.

„Unsere Kinder, Archie und Lilibet, sind gerade einmal sechs und vier Jahre alt. Können Sie das glauben?“, sagte Meghan dem Publikum im Big Apple. „Zum Glück sind sie noch zu jung für soziale Medien, aber wir wissen, dass dieser Tag kommen wird.“ Wie so viele andere Eltern denke auch das Herzogpaar ständig darüber nach, wie man die Vorteile der Technologie nutzen und gleichzeitig ihre Gefahren abwehren könne. Aber: „Diese hoffnungsvolle Absicht, beides zu trennen, wird zunehmend unmöglich.“

Das Paar wurde mit dem Preis ‚Humanitarians of the Year‘ ausgezeichnet – als Anerkennung für ihre Arbeit, die Onlinewelt für Familien und junge Menschen sicherer zu machen. Sie wurden außerdem für ihre Bemühungen geehrt, das psychische Wohlbefinden weltweit zu fördern – durch ihre gemeinnützige ‚Archewell Foundation‘ und das ‚Parents Network‘, das sie 2023 gründeten, um Familien zu unterstützen, die von Online-Schädigungen betroffen sind. Laut ‚People‘ sagte Harry dem Publikum: „Heute Abend sind wir alle hier, um uns auf eines der dringendsten Probleme unserer Zeit zu konzentrieren. Dies ist ein entscheidender Moment in unserer gemeinsamen Mission, Kinder zu schützen und Familien im digitalen Zeitalter zu unterstützen, und wir können es nicht ohne euch tun.“