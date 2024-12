Paley Honors Fall Gala Herzogin Meghan: Glamouröser Solo-Auftritt in schwarzem Traumkleid

Herzogin Meghan ließ sich in einem schwarzen Kleid mit Herzausschnitt ablichten. (paf/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 08:19 Uhr

Ohne Prinz Harry aber mit einem Lächeln auf den Lippen besuchte Herzogin Meghan die Paley Honors Fall Gala in Los Angeles. Bei dem Event präsentierte sie sich in einem glamourösen Dress und mit Diamantschmuck.

Herzogin Meghan (43) hat einen eleganten Solo-Auftritt bei der Paley Honors Fall Gala in Los Angeles hingelegt. Bei der Preisverleihung am Mittwoch (4. Dezember) strahlte sie in einem trägerlosen Kleid in Schwarz. Als besonderes Detail fiel die dezente Raffung am Herzausschnitt der Robe auf. Zudem kamen die Beine der Herzogin von Sussex durch einen langen Schlitz am Rock zur Geltung. Dazu passten ihre schwarzen High Heels. Eine glamouröse Note verlieh ihre Diamantkette dem Look. Ihre Haare stylte sie zu einer Hochsteckfrisur, während ein dezentes Make-up ihre natürliche Schönheit betonte.

Meghan besuchte die Gala im Paley Center ohne Prinz Harry (40), der in New York beim DealBook Summit der "The New York Times" zu Gast war. Neben Meghan besuchten Medienberichten zufolge weitere Stars wie Whoopi Goldberg (69) und Kerry Washington (47) die Veranstaltung.

Meghan posierte mit Tyler Perry

Ganz alleine war Herzogin Meghan bei der Veranstaltung demnach nicht. Auf dem roten Teppich zeigte sie sich zudem mit Tyler Perry (55). Der Schauspieler und Produzent wurde mit der höchsten Auszeichnung geehrt, dem Paley Honors Award. Dieser würdigt der Website der Organisation zufolge "Personen, deren bahnbrechende Leistungen im Medienbereich immer wieder neue Maßstäbe setzen". Wie das "People"-Magazin berichtete, habe Meghan ihm im Blitzlichtgewitter zu dem Preis gratuliert und ihn umarmt.

Harry und Meghan sind seit mehreren Jahren mit Perry befreundet und machten ihn zum Patenonkel ihrer Tochter Lilibet (3). Als sie 2020 von Großbritannien in die USA zogen, lebten sie zunächst in dem Anwesen des US-Stars in Los Angeles, bevor sie nach Montecito zogen.