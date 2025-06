Stars Herzogin Meghan lässt Prinz Archie und Prinzessin Lilibet einen ‚kleinen Bauernmarktstand‘ betreiben

Prince Harry And Meghan Markle - Colombia - August 16th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2025, 09:00 Uhr

Die Herzogin von Sussex legt großen Wert darauf, dass ihre Kinder selbst ernten und "den Wert von Dingen verstehen".

Prinz Archie und Prinzessin Lilibet betreiben einen „kleinen Bauernmarktstand“ in ihrer örtlichen Gemeinde.

Herzogin Meghan verriet, dass es ihr und Prinz Harry wichtig ist, dass ihre Kinder „den Wert von Dingen verstehen“. Deshalb ermutigen sie ihre beiden Kinder nicht nur dazu, im Garten ihres Zuhauses in Montecito mitzuhelfen. Der sechsjährige Prinz und seine vierjährige Schwester dürfen auch ihre Ernte verkaufen. Das royale Paar ist überzeugt, dass seine Kinder auf diese Weise viel lernen können.

Im Podcast ‚Aspire with Emma Grede‘ wurde Meghan gefragt, ob sie mit ihren Kindern über Geld „oder solche Dinge“ spreche. Daraufhin erklärte sie: „Wir machen manchmal einen kleinen Bauernmarktstand. Wir bauen viele Gemüsesorten an und ein Teil dessen, was ich ihnen beibringen möchte – und Gartenarbeit ist wirklich großartig für Kinder – ist, dass sie Geduld lernen, den Wert und die Wertschätzung für ihr Essen entwickeln.“

Die 43-Jährige fügte hinzu: „Man fängt mit einem Samen an und beobachtet, wie er wächst, und sie warten. Aber dann stellt sich die Frage: Möchtet ihr eure Ernte verkaufen? Möchtet ihr sie mit unserer Gemeinde teilen?“ Außerdem frage sie ihre Kinder: „Was möchtet ihr mit dem Geld machen, wenn ihr welches verdient habt?“

Auf diese Weise würden Archie und Lilibet „wirklich verstehen – während sie zählen und Zahlen lernen –, dass Dinge einen Preis und einen Wert haben“. Meghan zufolge ist das gerade für Kinder wichtig, die in einem privilegierten Zuhause aufwachsen. „Man muss wissen, dass es – genauso wie bei guten Manieren und dem sorgsamen Umgang mit dem, was einen umgibt – einen Wert gibt, den Dinge haben“, betonte die US-Amerikanerin.