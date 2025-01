Erster Clip auf neuem Account Herzogin Meghan: Überraschendes Neujahrs-Video bei Instagram

Herzogin Meghan hat anscheinend einen neuen Instagram-Account.

SpotOn News | 01.01.2025, 18:58 Uhr

Herzogin Meghan hat auf einem neuen Instagram-Account mit einem kurzen Video offenbar einen kleinen Neujahrsgruß geteilt. Den Clip soll Prinz Harry aufgenommen haben.

Herzogin Meghan (43) überrascht Royal-Fans offenbar mit einem ganz besonderen Start ins Jahr 2025. Schon seit vielen Monaten wurde gemunkelt, dass der Instagram-Account "@meghan" wohl der Ehefrau von Prinz Harry (40) gehört. Jetzt ist am 1. Januar genau dort ein Video veröffentlicht worden.

Prinz Harry soll das Video aufgenommen haben

Eine in Weiß gekleidete Frau, bei der es sich anscheinend um Herzogin Meghan handelt, läuft in dem Clip barfuß an einem Strand entlang. Mit dem Finger schreibt sie "2025" in den Sand, bevor sie lacht und davon läuft. Wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet, wurde das Video demnach wohl von Harry in der Nähe des gemeinsamen Zuhauses der beiden im kalifornischen Montecito aufgenommen.

Dem Bericht zufolge soll sich Meghan auf ihre Rückkehr in die sozialen Medien freuen. Es handle sich um eine Möglichkeit, mit Gemeinschaften rund um den Globus in Kontakt zu bleiben und Updates über aktuelle Projekte zu geben, an denen sie arbeitet. Sie könnte so beispielsweise auch auf die Arbeit der Archewell Foundation hinweisen, die sie zusammen mit ihrem Ehemann gegründet hat.

Herzogin Meghan deutete schon 2022 ein Instagram-Comeback an

Mit dem Clip feiert die Herzogin von Sussex jetzt offenbar ihr Comeback auf der Social-Media-Plattform, das sie schon vor mehreren Jahren erstmals angedeutet hatte. Im Gespräch mit "The Cut" hatte sie im August 2022 mit "leuchtenden und teuflischen Augen" erklärt: "Ich komme zurück… auf Instagram." An späterer Stelle wurde jedoch erwähnt, Meghan sei nicht mehr sicher, ob sie tatsächlich zu Instagram zurückkehren würde.

Sie musste dem Artikel zufolge nach ihrer Verlobung mit Prinz Harry im Jahr 2017 die Kontrolle über ihren ursprünglichen Social-Media-Account abgeben. Meghan habe es geliebt, ihr Leben mit anderen zu teilen, habe sie damals erklärt. Aber Harry liebte sie mehr. "Es war eine große Umstellung – eine riesige Umstellung, von dieser Art von Autonomie zu einem anderen Leben zu wechseln", wurde Meghan zitiert.