Stars Herzogin Meghan und Prinz Harry empfangen ‚liebe Freunde‘ zum Thanksgiving-Fest

Prince Harry And Meghan Markle - Colombia - August 16th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2025, 09:00 Uhr

Die Herzogin von Sussex verrät, dass sie zu Thanksgiving Freunde des Paars nach Hause einlädt.

Herzogin Meghan und Prinz Harry heißen zu Thanksgiving „liebe Freunde“ willkommen.

Die 44-Jährige verriet, sie sei „dankbar“, den US-amerikanischen Feiertag gemeinsam mit ihrem Ehemann, ihren beiden Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) sowie Freunden in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien, verbringen zu können.

Das schrieb Meghan in der neuesten Ausgabe ihres ‚As Ever‘-Newsletters am Donnerstag (27. November). „Ich bin so dankbar für eure Unterstützung und Herzlichkeit, während wir ‚As Ever‘ im Laufe des Jahres aufgebaut haben – und dafür, dass ihr diese Kollektion in euer Zuhause eingeladen habt“, erklärte die Unternehmerin.

Meghan ergänzte: „Bitte wisst, dass ich, wenn ich mich in meinem Zuhause umschaue und meinen Mann und meine Kinder sehe, Familie, liebe Freunde (und gleichzeitig die Zeitplanung für den Truthahn, die Liebe und die vielen kleinen Schichten des Gastgeberseins im Blick behalte), dankbar bin.“ Sie wünsche ihren Kunden „ein Thanksgiving mit vollem Herzen und vollen Bäuchen“, betonte die zweifache Mutter.

Meghan – die 2020 gemeinsam mit Harry nach Kalifornien zog, nachdem die beiden als hochrangige Royals zurückgetreten waren – blickte auch auf einige arbeitsreiche Monate zurück, seit sie Anfang des Jahres ihre Lifestyle-Marke auf den Markt gebracht hat. Sie schrieb, dass es ihr viel bedeute, auch nur eine kleine Rolle in den besonderen Anlässen und täglichen Routinen ihrer Kunden zu spielen – sei es durch die Marmelade auf dem Frühstückstoast oder den Honig im Tee. „Ihr habt uns in all diese Momente eingeladen“, so die Frau von Prinz Harry.